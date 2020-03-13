Почему правильное питание во время беременности так важно

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Здравый смысл подсказывает нам, что важно то, что женщина ест во время беременности как для ее здоровья, так и для здоровья и развития ее ребенка.

Каждый грамм протеина, каждый микрограмм фолиевой кислоты, и каждая капля воды ваша потребности ребенка должны исходить из вашего рациона питания.

Каждый перекус имеет значение

Большинство питательных веществ не хранятся в организме, поэтому пища, которую вы едите, является единственной источник вещей, которые нужны вашему ребенку. Ваше диетпитание также поставляет ваше тело с топливо и питательные вещества, которые вам нужны, чтобы сделать следующие девять месяцев приятными испытайте, облегчите доставку, и быстро пройдите ваше спасение после того как ваш младенец рожден. Именно поэтому важно хорошо питаться до зачатия и в течение нескольких месяцев вот и следуй.

Для вас правильное питание:

- Помогает поддерживать здоровый вес. Лучший показатель того, насколько хорошо ваш беременность прогрессирует-это ваша прибавка в весе. Набирайте достаточно и вы будете улучшаться ваши шансы иметь полноценного, здорового ребенка с низким риском для здоровья проблемы после родов.

- Помогает удовлетворить вашу повышенную потребность в железе и предотвращает анемию. Усталость, снижается устойчивость к простудным заболеваниям и инфекциям, и даже часто бывают перепады настроения результат дефицита железа. Вы легко можете исправить дефицит железа с помощью здоровая диета, которая включает в себя много богатых железом продуктов питания и добавки железа.

- Обеспечивает необходимую энергию. Это требует энергии, чтобы развить здорового ребенка, и эта энергия поступает из калорий - около 300 дополнительных калорий в день выше ваш прием перед беременностью.

- Ускоряет восстановление после родов. Ваше тело будет требовать оптимальной энергии и питательные ресурсы, чтобы исправить себя после рождения вашего ребенка.

- Хорошее питание имеет важное значение для этого процесса восстановления сил.

- Помогает предотвратить распространенные проблемы беременности. К счастью, немногие женщины испытывают серьезные осложнения во время беременности, но большинство женщин сталкиваются с незначительными неприятности, такие как изжога, запор, усталость и перепады настроения. Вы смогите во избежание или хотя бы уменьшить все из этих проблем путем поддержание хорошего диета.

Для ребенка, правильно питающегося:

- Снижает риск возникновения врожденных дефектов. Один из самых распространенных видов родов дефекты.

- Обеспечивает достаточное потребление высококачественного белка. В целебной диете, мясо, курица, рыба, фасоль, молоко и яйца поставляют белок, номер один строительный блок для мышц, связок, волос, ногтей, костей, головного мозга ткани, кровь и другие ткани в вашем растущем ребенке.

- Поставляет кальций для костей и зубов. К третьему триместру, до 300 мг из кальция собирается ваш ребенок каждый день. Потребляя 4 богатых кальцием стекла молоко поставит этот необходимый минерал и предотвратит кальций от быть принятым из твоих костей.

- Помогает обеспечить здоровый вес при рождении. Соблюдение питательной диеты и набрав нужное количество веса во время беременности увеличит ваш вероятность рождения здорового, крепкого ребенка. Адекватный вес при рождении, в свою очередь, снизит риск развития у вашего ребенка опасных для жизни заболеваний.

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