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Россия объявила о старте экспорта лекарства для лечения коронавируса

12:47 2.07.2020
Авифавир
Скриншот с YouTube

Разработчики российского препарата для лечения COVID-19 "Авифавир" начали его экспорт за пределы страны, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар".

Первой страной, куда был поставлен "Авифавир", стала Белоруссия. В ближайшее время планируются поставки в Казахстан. Также ведутся переговоры с рядом государств Латинской Америки, странами СНГ и Ближнего Востока.

Российский препарат "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава в конце мая по итогам проведенных клинических испытаний. Он стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Отмечается, что российский препарат один из наиболее дешевых на мировом рынке, а его форма выпуска в виде таблеток позволяет начать прием препарата на самых ранних стадиях заражения коронавирусом.

Ранее The Guardian опубликовал материал, в котором сообщалось, что США скупили практически весь запас препарата "Ремдесивир", который был официально разрешен для лечения COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения вируса Эбола. 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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02.07.2020, 18:45
Гость: А этому

Лиш бы что ляпнуть. Если бы не был эфективен, его никто бы не использовал и не регистрировал как лекарство. В Китае он себя показал очень эфективно. Посмотрите цифры умерших там и у Вас и тем более в пиндостане. Белорусы его используют С САМОГО НАЧАЛА эпидемии для лечения средне и тяжелых случаев. И тут рекомендую сравнить цифры у них и у себя. Ляпать языком не мозг включать.
02.07.2020, 18:24
Гость: Сердечник

весь мир - авифамир, а люди в нём клиенты
02.07.2020, 15:26
Гость: stalker

Экспорт ? Насколько я понял в первую очередь лекарство должно было поступить в наши больницы для лечения своих больных. А рост числа заболевших в стране продолжается. Не решив проблему у себя дома, уже на экспорт лекарство отправляют. А свои что ? Пусть в ящик сыграют ?
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