Россия объявила о старте экспорта лекарства для лечения коронавируса

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Разработчики российского препарата для лечения COVID-19 "Авифавир" начали его экспорт за пределы страны, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное заявление российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний "ХимРар".

Первой страной, куда был поставлен "Авифавир", стала Белоруссия. В ближайшее время планируются поставки в Казахстан. Также ведутся переговоры с рядом государств Латинской Америки, странами СНГ и Ближнего Востока.

Российский препарат "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава в конце мая по итогам проведенных клинических испытаний. Он стал первым в мире препаратом против COVID-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Отмечается, что российский препарат один из наиболее дешевых на мировом рынке, а его форма выпуска в виде таблеток позволяет начать прием препарата на самых ранних стадиях заражения коронавирусом.

Ранее The Guardian опубликовал материал, в котором сообщалось, что США скупили практически весь запас препарата "Ремдесивир", который был официально разрешен для лечения COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения вируса Эбола.