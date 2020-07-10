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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

09:44 10.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В ВОЗ не исключили, что России вновь придется вводить ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью РИА Новостям высказала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, ограничения придется вводить в случае, если население не будет соблюдать социальную дистанцию, что приведет к росту случаев заболевания. Это уже произошло в ряде стран Европы.

Вероятность возвращения отмененных ранее запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет нормальной вакцины или лекарства против коронавируса COVID-19.

"Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький", — резюмировала Вуйнович.

По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301. Больше всего новых пациентов в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276.

Темы: Коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 15:35
Гость: gvozd

Заметим, как Резко исчезла эта всеобщая КоронаИстерия в сми..
своих целей достигли, теперь раскручивают расизм в америке.
а КТО будет Отвечать за смерти из за введенного Государством запрета на медобслуживане и из за навязанного карантина?
Кто ответит за Создание вопреки Запрету биологического оружия и его Распространению по миру?
Кто то ведь ездил и Распространял.
и похоже собирается это сделать Еще раз..
почему нет Расследования этого Преступления?
10.07.2020, 15:05
Гость: Игорь

Какая-то частная лавочка,состоящая на содержании транснациональных компаний диктует ,что и как делать в России.Задолбали уже своими прогнозами-рекомендациями.Правильно сделал Трамп послав их куда по дальше и США официально вышли из ВОЗ.
10.07.2020, 14:13
Гость: кому-то очень выгодно оказалось

Дело больше не в выгоде, а в нужде. Земля по-настоящему перенаселена примерно в 5 раз, если не больше. Цифровая экономика лишает людей работы, они не нужны господам положения. Короновирус - хороший инструмент решать эти проблемы.
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