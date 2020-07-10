В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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В ВОЗ не исключили, что России вновь придется вводить ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью РИА Новостям высказала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, ограничения придется вводить в случае, если население не будет соблюдать социальную дистанцию, что приведет к росту случаев заболевания. Это уже произошло в ряде стран Европы.

Вероятность возвращения отмененных ранее запретов будет существовать до тех пор, пока в мире не будет нормальной вакцины или лекарства против коронавируса COVID-19.

"Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький", — резюмировала Вуйнович.

По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301. Больше всего новых пациентов в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276.