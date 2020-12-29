В 2021 году через сайт госуслуг начнут выдачу паспортов вакцинированного
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уже в начале 2021 года российские власти намерены начать выдачу паспортов вакцинированного через личный кабинет на сайте госуслуг.
«Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет», - заявил Мурашко.
При этом помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил «Интерфаксу», что первоначально речь идет о получении информации о поставленной прививке от коронавируса, но в будущем, по его словам, в данный документ могут добавить и другие сведения.
Мурашко также отметил, что в последние дни в России количество пациентов с коронавирусом снизилось на 4 процента.
Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение так называемых ковидных паспортов для граждан является антиутопией и дискриминацией. С инициативой об их введении выступили в нескольких странах Европы, в том числе в Великобритании. Данный документ планируется ввести для того, чтобы человек, который уже переболел коронавирусной инфекцией или привился, мог, например, путешествовать, не сдавая тесты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они думаю что полиция справиться с 1-2% кто возьмёт оружие. Нас таких резко будут мочить как спартанцев. Поэтому и идёт феминизация мужиков через все эти ЛГБТ сообщества, создающие не только медиков, но стерв женщин, кои многие из них тоже лезбиянки. Шоу бизнес это не зря же 15 лет как толкает в массы.
У хозяев денег очень амбициозный и рисковый план. Но они знают что 80% их золотого миллиарда молодежи наркоманы, остальным крепким предложат работу в карательных органах власти, а бунтарей они замочат и подставят чтобы бы за что посадить и там убить порезав на органы. Ещё заработав походу с врачами. Они считают что 1-2% возьмётся таки за оружие, везде.
Нно опять же. США шли в Ирак не более чем на 3 месяца. Я хорошо тогда улыбался слушая их новости. До сих пор там и сидят.
Так я думаю будет и с миром с такой перезагрузкой. И может наступить просто анархия..голодомор со всеми вытекающими.
Смущает то что люди теперь боятся открыто говорить о своих взглядах на Ковид. Ведь людей на западе в США я имею в виду может орестовать полиция за вход в магазин без маски. Или охрана не пустить. Вы уже террорист. Очень опасные тенденции.
Я честно скажу вам люди, я от Америки ничего хорошего никогда не ждал, и думал всегда что они просто сдуются, а тут такой план пошел в дело.
Тут вопрос и к президенту России. Администрация постоянно обвиняет запад в предвзятых наездах. Что действительно так. Русский = виновен у них.
Так зачем же вы как президент играете в эту игру? Ведь это ложь. Обычный сезонный грипп или простуда теперь главная беда человечества? Но даже если оно и есть. Так почему бы не указать пальцем громко кто это сделал все и зачем?
Кто то ведь должен остановить это все. Россия всегда останавливала соседние с ума взорвавшиеся западные режимы.
А это сейчас получается мы в союзе как с Гитлером и сатаной впридачу. Но ведь это их методы? Да. Германия 3го рейха тоже уничтожала бедных, слабых, и кто не совсем походил на арийца в измерениях черепа.
Англосаксы и олигархи их и остального мира сейчас пошли дальше. Они все эти идеи сразу воплотили в жизнь. Только с улыбкой. Как ласковый убийца.
Гнать этих чиновников и эту банду метлой нужно, пока нас всех за 10-15 лет не зачистили. А детей они уже собрались научить управлять андроидами. И по сути да те кому сейчас 3-5 лет через 15ть ничего о каков был мир знать не будут.
В этих вакцинах не только вирусы, и а частицы сокращающие длину телемеров, что ведёт к быстрому старению, плюс стерилизация мужчин и женщин. Только богатые смогут избежать вакцинации. И им будет позволено создание семьи.
Но не вакцина это...и та что якобы российская тоже не вакцина. Все из одной кладовки Билла Гейтса.
Может как то примитивно звучит, но тем не менее факт.
Станет нужен, когда без него никуда не будут пускать.
Это точно. При чем на западе народ активно споротивляется беспредлеу, бунтует. ...... местных поицаев кирпичами и плаками как во Франции и Англии. Там точно "ограничения" не продержатся долго, потому что уже сейчас намечается массовое гражданское неповиновение и саботаж всей этой хренотени.
Угу, а потом без "паспортов вакцинированного" запретят выходить на улицу.
А заставлять вакцинироваться никого не будут, ибо вакцинация — дело сугубо добровольное...