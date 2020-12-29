В 2021 году через сайт госуслуг начнут выдачу паспортов вакцинированного

17:17 29.12.2020

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уже в начале 2021 года российские власти намерены начать выдачу паспортов вакцинированного через личный кабинет на сайте госуслуг.

«Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет», - заявил Мурашко.

При этом помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил «Интерфаксу», что первоначально речь идет о получении информации о поставленной прививке от коронавируса, но в будущем, по его словам, в данный документ могут добавить и другие сведения.

Мурашко также отметил, что в последние дни в России количество пациентов с коронавирусом снизилось на 4 процента.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение так называемых ковидных паспортов для граждан является антиутопией и дискриминацией. С инициативой об их введении выступили в нескольких странах Европы, в том числе в Великобритании. Данный документ планируется ввести для того, чтобы человек, который уже переболел коронавирусной инфекцией или привился, мог, например, путешествовать, не сдавая тесты.