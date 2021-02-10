По факту смерти пациентов в ковидной больнице возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов ковидной больницы в Одинцово после отключения подачи кислорода.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль, сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства гибели людей.

Ранее в СМИ появились сообщения о смерти трех пациентов, которые были подключены к системе искусственной вентиляции легких в реанимации Никольской больницы.

Одной из возможных причин смерти называлось отключение системы подачи кислорода из-за неисправности оборудования. При этом главврач ковидного госпиталя Владимир Гордеев утверждает, что два пациента скончались уже после того, как была возобновлена подача кислорода.

«Это неправильно: не три и не из-за подачи кислорода. В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента. И еще спустя полчаса, это уже было 8 утра, скончалась ещё одна пациентка», – цитирует слова Гордеева издание «Подъем». При этом Гордеев отметил, что и до сбоя пациенты находились в крайне тяжелом состоянии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.02.2021, 21:37
    Гость: "Врачи" головою умеют варить:

    Убив, на "ковид" преступленье свалить,
    Свои же представить невинными лапы...
    По-путински клятве верны "эскулапы"!

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