Минздрав опубликовал новую версию методических рекомендаций по коронавирусу

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Минздрав России опубликовал 11-ю версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19. В новой версии из списка возможных к назначению препаратов был исключен гидроксихлорохин и добавлен иммуноглобулин человека.

Также были обновлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин», - говорится в сообщении ведомства.

В разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых также были добавлены сведения о двух российских вакцинах против коронавируса - «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 22:55
    Гость: Какие, нахрен, "вакцины"?

    Болезнь лечат не "вакцинами" (у них другое назначение), а лекарствами.
    В настоящий момент в мире НЕТ НИ ОДНОГО ЛЕКАРСТВА, лечащего коронавирус.
    Надоело смотреть на эти пляски с бубном и "вакцинами". Идиотизм какой-то.

  2. 07.05.2021, 12:55
    Гость: ABCD

    Плясуны, министрели, журналисты и спортсмены, в очередной раз подарили стране свой новый шедевр- инструкцию по медицине, в том, что министры минздрава в силу своего происхождения и образования и понятия не имеют.

  4. 07.05.2021, 12:21
    Гость: личный опыт

    Наконец-то дошло до Минклизмы то, что я говорю несколько месяцев. А я говорю: никаких антибиотиков, а только препараты, повышающие собственный иммунитет человека. И самый лучший препарат - это "нормальный человеческий иммуноглобулин".

  5. 07.05.2021, 12:13
    Гость: Добрый селянин

    Лабораторные мыши с крысами закончились и кролики все сдохли. Остались люди для проведения лабораторных исследований.

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