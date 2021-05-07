Минздрав опубликовал новую версию методических рекомендаций по коронавирусу
Минздрав России опубликовал 11-ю версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19. В новой версии из списка возможных к назначению препаратов был исключен гидроксихлорохин и добавлен иммуноглобулин человека.
Также были обновлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
«Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин», - говорится в сообщении ведомства.
В разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых также были добавлены сведения о двух российских вакцинах против коронавируса - «Ковивак» и «Спутник лайт».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Болезнь лечат не "вакцинами" (у них другое назначение), а лекарствами.
В настоящий момент в мире НЕТ НИ ОДНОГО ЛЕКАРСТВА, лечащего коронавирус.
Надоело смотреть на эти пляски с бубном и "вакцинами". Идиотизм какой-то.
Плясуны, министрели, журналисты и спортсмены, в очередной раз подарили стране свой новый шедевр- инструкцию по медицине, в том, что министры минздрава в силу своего происхождения и образования и понятия не имеют.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Наконец-то дошло до Минклизмы то, что я говорю несколько месяцев. А я говорю: никаких антибиотиков, а только препараты, повышающие собственный иммунитет человека. И самый лучший препарат - это "нормальный человеческий иммуноглобулин".
Лабораторные мыши с крысами закончились и кролики все сдохли. Остались люди для проведения лабораторных исследований.