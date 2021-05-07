Минздрав опубликовал новую версию методических рекомендаций по коронавирусу

11:26 7.05.2021

Минздрав России опубликовал 11-ю версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19. В новой версии из списка возможных к назначению препаратов был исключен гидроксихлорохин и добавлен иммуноглобулин человека.

Также были обновлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин», - говорится в сообщении ведомства.

В разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых также были добавлены сведения о двух российских вакцинах против коронавируса - «Ковивак» и «Спутник лайт».