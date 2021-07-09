Данные на сайте федерального штаба по коронавирусу разошлись с реальностью

© KM.RU

Судя по информации на сайте стопкоронавирус.рф, ситуация с COVID-19 в Петербурге улучшается с каждым днем. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом утверждает, что сейчас в Петербурге COVID-19 болеют 711 человек. При этом только за сутки зарегистрировали 1951 случай заболевания, сообщает Piter.TV.

На то, что цифра в графе "Активные больные" с каждым днем становится меньше, издание обратило внимание в конце июня. При этом по факту ситуация значительно не улучшалась, так как количество случаев в сутки только растет.

29 июня, согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, активных больных было 7935. В Москве — в 22 раза больше.

2 июля активных больных в Петербурге стало уже 5662.

К 9 июля цифра опустилась до 711.

При этом, как сообщили "Фонтанке" в комитете по здравоохранению, сейчас в городе развернуто 11 500 коронавирусных коек, 10 % свободны. То есть в реальности только в стационарах лечатся более 10 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.

В комитете по здравоохранению Петербурга не смогли уточнить, какое число больных имеют положительные ПЦР-тесты (именно по ним оперштаб считает статистику заболевших и выздоровевших), сославшись на то, что не ведет такой учет. Данные о числе активных больных в ведомстве тоже не стали комментировать, сославшись на то, что их формирует оперштаб, а не комитет. 

Фото: Piter.TV

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2021, 03:33
    Гость: Питерский мухлёж

    Признаки того, что в Питере сильно мухлюют с вирусной статистикой, появились уже дано. И я об этом писал на этом форуме. Как-то раз, несколько месяцев назад там пошёл сильный рост инфицированных с обычными для такого процесса скачками вверх-вниз. А потом, буквально за один день гистограмма (график) ежедневного прироста вдруг резко изменила свой характер и превратилась в ровный столик без каких-либо статистических скачков. Любой, кто хоть что-то понимает в статистике такого рода процессов, скажет, что "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Мухлюют ли в других областях? Кто их знает? Но, в частности, в Москве, если и мухлюют, то люди грамотные и не допускающие таких грубых ляпов. А в Питере, похоже, этим занимаются жертвы ЕГЭ и Болонской системы.

  2. 10.07.2021, 02:49
    Гость: Нет, не совсем пофигу

    Когда они увидели, что вчера, 08.07.2021, суточный прирост инфицированных в Питере составил 71% (!!!) от "активных", они сегодня всё-таки убрали колонку "активные" из своей официальной сводки. Хотя в предыдущие дни их это, похоже, не беспокоило. Хотя соответствующая доля достигла 35% и затем и 45%, что тоже есть очевидный нонсенс.

  3. 10.07.2021, 02:37
    Гость: Неужели что-то дошло?

    Сегодня с официального сайта Роспотребнадзора вдруг исчезла колонка по "активным". И по России в целом, и по всем областям. Неужели что-то дошло?
    О странностях статистики, в том числе и по "активным", я писал на этом форуме и месяц назад, и два, и ... на примере сравнения двух соседних центральных областей: Тульской и Калужской. В частности, ежедневный прирост инфицированных в Калужской области составлял обычно 3-4% от "активных" (примерно столько же, как и в целом по России), в то время как эта цифра в Тульской области была 10-12-15%. И был естественный вопрос: от того заражаются туляки в таком количестве? От приезжих из Москвы и Московской области, что ли? Но почему тогда калужане, которые также граничат и с Московской областью, и даже с самой Москвой, так сильно не заражаются от приезжих? ... Ну а потом в Питере возник уже полный маразм. Вчера, 08.07.2021 суточный прирост инфицированных в Питере составил 70.82% (!!!) от "активных". Что есть, очевидно, абсолютный нонсенс. Поэтому, по-видимому, Роспотребнадзор сегодня решил совсем убрать колонку "активных", чтобы подобные нонсенсы не бросались в глаза.
    Но в своих постах месяц-два назад я задавал ещё один вопрос. Почему в Тульской области при населении примерно 1.5 млн человек смертность от ковида больше в 6 раз (!!!) в сравнении с Калужской областью, где население всего в полтора раза меньше? Ответа я не знаю. Предполагаю, что когда разница дойдёт до 100 раз, Роспотребнадзор уберёт и колонку смертности из своих сводок.

  4. 10.07.2021, 02:12
    Гость: Когда

    Когда в стране нет главы. Всем можно пудрить мозги друг другу безнаказпанно. Вот и пудрят. Есть такая поговорка на Руси - "Потеряв голову по волосам не плачут". Вот именно это и проявляентся в статистике, в зарплате, продолжительности жизни, вымирании населения. Всё от головы.

  5. 10.07.2021, 01:29
    Гость: обратите внимание, почтеннейшая публика

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при ТЕКУЩИХ ТеМПАХ ВАКЦИНАЦИИ вводить не будут. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия

    То есть, весь кипишь, вопли и крики об резком увеличении заболевших были исключительно для того чтоб загнать на заклание.
    На предприятия поступали электронные письма за подписью глпвного сан. врача МО, об увелмчении больных . млин, НА КОЙКАХ, в связи с этим настоятельно рекомендовали срочно выделить людей на вакцинацию и доложить наверх, имена, явки, пароли. Чтоб к 17 июля привить вторым компонентом.
    Набрали определенное к-во на укол и ОК.
    Ясно-понятно, крики о росте заболеваемости - фэйк.
    Вона уже передвижные прививочные пункты по садоводствам пустили. Скоро в общественных туалетах будут прививать.
    ЛЮди чтоб не терять работу будут скрывать болячки.

    «Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края(Краснодарского) с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — написал
    губернатор

    ЭТО КАК ПОНИМАТЬ?

    А что, если дураки найдутся.
    Тьфу!

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Вакцинация
Уровень защиты вакцины от заражения COVID-19 Минздрав назвал неизвестным
Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу
Владимир Путин
Путин подписал 135 законов за два дня
Путин на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов»
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
Избранное
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
Российские вертолёты. Полёт нормальный?
СМИ выполняют заказ ПНС Ливии и распространяют фейк о крушении вертолета ЛНА и ЧВК «Вагнер»
«Что мы празднуем, господа? Это день трагедии России, и объявление его праздником напоминает о том, что мы по-прежнему живем в перевернутом мире»
Литва взялась продавать России «советскую оккупацию»
«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите
Безопасность в Cети: удаление приложений или блокировка сервисов?
Квартира для украденных лекарств от рака: в Питере раскручивают новое «дело врачей»
«Многие связывают визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео с организацией убийства иранского ученого Фахризаде»
Кинопремьера «Девятаев»: Герой или авантюрист?