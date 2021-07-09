Данные на сайте федерального штаба по коронавирусу разошлись с реальностью
Судя по информации на сайте стопкоронавирус.рф, ситуация с COVID-19 в Петербурге улучшается с каждым днем. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом утверждает, что сейчас в Петербурге COVID-19 болеют 711 человек. При этом только за сутки зарегистрировали 1951 случай заболевания, сообщает Piter.TV.
На то, что цифра в графе "Активные больные" с каждым днем становится меньше, издание обратило внимание в конце июня. При этом по факту ситуация значительно не улучшалась, так как количество случаев в сутки только растет.
29 июня, согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, активных больных было 7935. В Москве — в 22 раза больше.
2 июля активных больных в Петербурге стало уже 5662.
К 9 июля цифра опустилась до 711.
При этом, как сообщили "Фонтанке" в комитете по здравоохранению, сейчас в городе развернуто 11 500 коронавирусных коек, 10 % свободны. То есть в реальности только в стационарах лечатся более 10 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.
В комитете по здравоохранению Петербурга не смогли уточнить, какое число больных имеют положительные ПЦР-тесты (именно по ним оперштаб считает статистику заболевших и выздоровевших), сославшись на то, что не ведет такой учет. Данные о числе активных больных в ведомстве тоже не стали комментировать, сославшись на то, что их формирует оперштаб, а не комитет.
Фото: Piter.TV
Комментарии читателей Оставить комментарий
Признаки того, что в Питере сильно мухлюют с вирусной статистикой, появились уже дано. И я об этом писал на этом форуме. Как-то раз, несколько месяцев назад там пошёл сильный рост инфицированных с обычными для такого процесса скачками вверх-вниз. А потом, буквально за один день гистограмма (график) ежедневного прироста вдруг резко изменила свой характер и превратилась в ровный столик без каких-либо статистических скачков. Любой, кто хоть что-то понимает в статистике такого рода процессов, скажет, что "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Мухлюют ли в других областях? Кто их знает? Но, в частности, в Москве, если и мухлюют, то люди грамотные и не допускающие таких грубых ляпов. А в Питере, похоже, этим занимаются жертвы ЕГЭ и Болонской системы.
Когда они увидели, что вчера, 08.07.2021, суточный прирост инфицированных в Питере составил 71% (!!!) от "активных", они сегодня всё-таки убрали колонку "активные" из своей официальной сводки. Хотя в предыдущие дни их это, похоже, не беспокоило. Хотя соответствующая доля достигла 35% и затем и 45%, что тоже есть очевидный нонсенс.
Сегодня с официального сайта Роспотребнадзора вдруг исчезла колонка по "активным". И по России в целом, и по всем областям. Неужели что-то дошло?
О странностях статистики, в том числе и по "активным", я писал на этом форуме и месяц назад, и два, и ... на примере сравнения двух соседних центральных областей: Тульской и Калужской. В частности, ежедневный прирост инфицированных в Калужской области составлял обычно 3-4% от "активных" (примерно столько же, как и в целом по России), в то время как эта цифра в Тульской области была 10-12-15%. И был естественный вопрос: от того заражаются туляки в таком количестве? От приезжих из Москвы и Московской области, что ли? Но почему тогда калужане, которые также граничат и с Московской областью, и даже с самой Москвой, так сильно не заражаются от приезжих? ... Ну а потом в Питере возник уже полный маразм. Вчера, 08.07.2021 суточный прирост инфицированных в Питере составил 70.82% (!!!) от "активных". Что есть, очевидно, абсолютный нонсенс. Поэтому, по-видимому, Роспотребнадзор сегодня решил совсем убрать колонку "активных", чтобы подобные нонсенсы не бросались в глаза.
Но в своих постах месяц-два назад я задавал ещё один вопрос. Почему в Тульской области при населении примерно 1.5 млн человек смертность от ковида больше в 6 раз (!!!) в сравнении с Калужской областью, где население всего в полтора раза меньше? Ответа я не знаю. Предполагаю, что когда разница дойдёт до 100 раз, Роспотребнадзор уберёт и колонку смертности из своих сводок.
Когда в стране нет главы. Всем можно пудрить мозги друг другу безнаказпанно. Вот и пудрят. Есть такая поговорка на Руси - "Потеряв голову по волосам не плачут". Вот именно это и проявляентся в статистике, в зарплате, продолжительности жизни, вымирании населения. Всё от головы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новых ограничений, связанных с коронавирусом, при ТЕКУЩИХ ТеМПАХ ВАКЦИНАЦИИ вводить не будут. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия
То есть, весь кипишь, вопли и крики об резком увеличении заболевших были исключительно для того чтоб загнать на заклание.
На предприятия поступали электронные письма за подписью глпвного сан. врача МО, об увелмчении больных . млин, НА КОЙКАХ, в связи с этим настоятельно рекомендовали срочно выделить людей на вакцинацию и доложить наверх, имена, явки, пароли. Чтоб к 17 июля привить вторым компонентом.
Набрали определенное к-во на укол и ОК.
Ясно-понятно, крики о росте заболеваемости - фэйк.
Вона уже передвижные прививочные пункты по садоводствам пустили. Скоро в общественных туалетах будут прививать.
ЛЮди чтоб не терять работу будут скрывать болячки.
«Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края(Краснодарского) с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — написал
губернатор
ЭТО КАК ПОНИМАТЬ?
А что, если дураки найдутся.
Тьфу!