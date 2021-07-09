Данные на сайте федерального штаба по коронавирусу разошлись с реальностью

20:21 9.07.2021

Судя по информации на сайте стопкоронавирус.рф, ситуация с COVID-19 в Петербурге улучшается с каждым днем. Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом утверждает, что сейчас в Петербурге COVID-19 болеют 711 человек. При этом только за сутки зарегистрировали 1951 случай заболевания, сообщает Piter.TV.

На то, что цифра в графе "Активные больные" с каждым днем становится меньше, издание обратило внимание в конце июня. При этом по факту ситуация значительно не улучшалась, так как количество случаев в сутки только растет.

29 июня, согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, активных больных было 7935. В Москве — в 22 раза больше.

2 июля активных больных в Петербурге стало уже 5662.

К 9 июля цифра опустилась до 711.

При этом, как сообщили "Фонтанке" в комитете по здравоохранению, сейчас в городе развернуто 11 500 коронавирусных коек, 10 % свободны. То есть в реальности только в стационарах лечатся более 10 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19.

В комитете по здравоохранению Петербурга не смогли уточнить, какое число больных имеют положительные ПЦР-тесты (именно по ним оперштаб считает статистику заболевших и выздоровевших), сославшись на то, что не ведет такой учет. Данные о числе активных больных в ведомстве тоже не стали комментировать, сославшись на то, что их формирует оперштаб, а не комитет.

Фото: Piter.TV