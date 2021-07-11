Вирусолог объяснил бессимптомное течение COVID-19
Бессимптомное или легкое течение COVID-19 объясняется невыясненными особенностями иммунитета, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологиии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он отметил, что пациенты, у которых не проявляются признаки заражения коронавирусом, являются «суперраспространителями» инфекции, пишет РИА Новости.
"Есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно", — заявил Сергей Нетесов.
Вирусолог добавил, что такие пациенты являются главными распространителями инфекции. Они думают, что не болеют, не носят маски и в результате заражают окружающих их людей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Красиво придумано,это как безденежное финансирование!
Нет никаких признаков заболевания,а мы тебя все равно лечить будем.Был бы человек,а болезни найдется!
Человек либо болен и у него четкие выраженные симптомы заболевания, либо здоров. Нет никаких других вариантов. Про "бессиммптомных носителей" мифических вирусов - это полная личная фантазия продавшегося за деньги врача-пропагандиста...
Вот теми "подлецами" и создана проблема!
Здоровых особей, "заразных" для больных,
Отстреливать пора за "бессимптомность" их!
Автор все правильно сказал, но несколько иносказательно. А суть в том, что, согласно глашатаям вакцинации, все привитые переносят заболевание в легкой форме или совсем безсимптомно. То есть, являются суперраспространителями заразы.
Бессимптомные люди не знают, что они больные, а симптомные - не знают, что здоровые.