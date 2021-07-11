Вирусолог объяснил бессимптомное течение COVID-19

13:49 11.07.2021

Бессимптомное или легкое течение COVID-19 объясняется невыясненными особенностями иммунитета, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологиии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он отметил, что пациенты, у которых не проявляются признаки заражения коронавирусом, являются «суперраспространителями» инфекции, пишет РИА Новости.

"Есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно", — заявил Сергей Нетесов.

Вирусолог добавил, что такие пациенты являются главными распространителями инфекции. Они думают, что не болеют, не носят маски и в результате заражают окружающих их людей.