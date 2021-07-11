Вирусолог объяснил бессимптомное течение COVID-19

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Бессимптомное или легкое течение COVID-19 объясняется невыясненными особенностями иммунитета, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологиии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он отметил, что пациенты, у которых не проявляются признаки заражения коронавирусом, являются «суперраспространителями» инфекции, пишет РИА Новости.

"Есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно", — заявил Сергей Нетесов.

Вирусолог добавил, что такие пациенты являются главными распространителями инфекции. Они думают, что не болеют, не носят маски и в результате заражают окружающих их людей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2021, 20:31
    Гость: однозначно

    Красиво придумано,это как безденежное финансирование!
    Нет никаких признаков заболевания,а мы тебя все равно лечить будем.Был бы человек,а болезни найдется!

  2. 11.07.2021, 19:31
    Гость: Aркаим

    Человек либо болен и у него четкие выраженные симптомы заболевания, либо здоров. Нет никаких других вариантов. Про "бессиммптомных носителей" мифических вирусов - это полная личная фантазия продавшегося за деньги врача-пропагандиста...

  3. 11.07.2021, 18:37
    Гость: Чья действует нормально иммунная система,

    Вот теми "подлецами" и создана проблема!
    Здоровых особей, "заразных" для больных,
    Отстреливать пора за "бессимптомность" их!

  4. 11.07.2021, 17:48
    Гость: Спец по побочным реакциям

    Автор все правильно сказал, но несколько иносказательно. А суть в том, что, согласно глашатаям вакцинации, все привитые переносят заболевание в легкой форме или совсем безсимптомно. То есть, являются суперраспространителями заразы.

  5. 11.07.2021, 17:07
    Гость: демосу

    Бессимптомные люди не знают, что они больные, а симптомные - не знают, что здоровые.

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