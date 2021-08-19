Роспотребнадзор объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
Российская фарминдустрия не сразу начала разрабатывать препараты для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся", — приводит его слова РИА Новости.
Разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств, отметил Горелов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление пятой вакцины от коронавируса в РФ. Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и ее облегченный вариант «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для понятия: мне 82 года, ни каких прививок не делал и не собираюсь. В начале августа Был на рыбалке, погода жаркая, два раза сделал заплывы, второй раз почувствовал переохлаждение и оделся, но по нужде пришлось снова заплыть и нырять на 2,5 метра за донной сенастью, стало совсем холодно. Дома, после обеда спал, проснувшись почувствовал озноб (38), затем 39, 40 и за 40, скорая помощь, приемный покой, инфекционная больница и изолированный бокс на троих. В боксе почти вплотную койки (для меня сущий АД): двое ковидных, один не ходяций, - все под себя. Я с ними общался вплотную без всяких защитных средств, оказывал посильную помощь, помог лежачему встать и начать ходить в туалет. Ежедневно утром и вечером нам измеряли одним и тем же прибором давление и кислород (термометры - индивидуальные). Мой ковид не подтвердился, тест всегда отрицательный, через 5 дней меня выписали (бронхит, долечил дома). Мне до сих пор не понятно, почему я не заразился? И почему на мой вопрос, как вести себя дома и с соседями, получил ответ, "как обычно".
...Нынешняя повальная "вакцинация" ГМО-жижей аукнется через несколько лет вспышкой онкологии... Не уверен, что рак лечить проще и дешевле, чем модную простуду...
"Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся"
Ещё одно нелепейшее объяснение преступления российских неофашистов, основная цель которого отнюдь не здоровье людей!
При чём тут сезонное или несезонное заболевание?! Если оно сезонное, то его не надо лечить?
Вот это уж действительно фашистская сущность власти во всей красе!
Как хорошо, что власть предателей допускает к озвучиванию своих планов таких кретинов. Благодаря им мы узнаём правду!
"Разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств, отметил Горелов". Хотелось бы ответить этому господину. Закончится все тем, что то и другое в избытке найдется у иностранных фармацевтических компаний. А мы потом за большие деньги эти иностранные препараты будем покупать и использовать.
В 2016 г. на сайте «Свободной прессы» публикуется статья Германа Петелина: «ВОЗ - крупнейший аферист XXI века? Всемирная организация здравоохранения придумала уже три новых вируса гриппа, а к марту — придумает четвертый, ведь на кону миллиарды долларов. Всё больше стран выражает недовольство деятельностью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Очередной стала Индия, которая требует прокомментировать участившиеся сообщения о… «ложности пандемии свиного гриппа» (…) Индия требует предоставить информацию о том, почему ВОЗ «нажала кнопку паники» при вспышке эпидемии, которой не существует в природе».
Мне скажут, что это «дела давно минувших дней». Но я не могу понять, почему, с энтузиазмом разоблачая международные аферы, люди тут же, не задумываясь, принимают очередную информацию от тех, кто их недавно уже обманывал.
Не моё собачье дело, но сегодня, наблюдая экономические потрясения в мировом масштабе, каких не давала борьба с глобальным потеплением, и неудержимый рост прибыли фармкомпаний, которого не давала борьба с прежними вирусами, может быть, стоит вспомнить слова лидера английского профсоюза Рональда Тодда: «Не важно, что вам говорят, – вам говорят не всю правду. Не важно, о чем говорят, – речь всегда идет о деньгах».