Роспотребнадзор объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет

11:28 19.08.2021

Российская фарминдустрия не сразу начала разрабатывать препараты для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся", — приводит его слова РИА Новости.

Разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств, отметил Горелов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорое появление пятой вакцины от коронавируса в РФ. Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Это «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и ее облегченный вариант «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.