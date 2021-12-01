Когда нужно обратиться за помощью к специалисту-неврологу?

На данный момент существует большое количество заболеваний, связанных с центральной и периферической нервной системой.

 К сожалению, тенденция развития подобного рода болезней наблюдается не только у взрослых, но и у детей. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо обращаться за помощью к врачам-неврологам в клинику восстановительной неврологии.

Чем занимаются специалисты-неврологи?

Врач-невролог – это специалист, который проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервных систем. В сферу их работы также входит терапия болезней опорно-двигательной системы. По статистике, обращаются к неврологу в основном с такими патологиями, как неврит и остеохондроз, постоянные головные боли. Принципы лечения данных специалистов базируются на современных методиках обследования и лечения, применяется медикаментозное лечение в виде эффективных лекарственных препаратов.

Основные обращения к врачам-неврологам

Как говорилось выше, специалисты занимаются лечением многих заболеваний, среди которых особенно выделяются:
1. Остеохондроз любого отдела позвоночника;
2. Инсульт;
3. Эпилепсия;
4. Болезнь Альцгеймера;
5. Болезнь Паркинсона;
6. Бессонница и другие нарушения сна;
7. Повышенное/пониженное артериальное давление;
8. Генетические нарушения в связи с возникновением во время беременности гипоксии плода;
9. Воспаление троичного нерва;
10. Детский церебральный паралич и так далее.

Симптомы, что пора обратиться к неврологу

Если вы наблюдаете какие-то симптомы из списка, немедленно обратитесь к специалисту за своевременной помощью:
1. Внезапные, резкие, нарастающие головные боли, которые не устраняются лекарственными средствами;
2. Частые головокружение, предобморочные состояния и обмороки;
3. Боли в зоне лица, спины, конечностях;
4. Постоянная мышечная слабость;
5. Нарушение сна;
6. Возникновение проблем с речью, памятью, концентрацией внимания;
7. Неконтролируемые движения конечностей.
 

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