Когда нужно обратиться за помощью к специалисту-неврологу?

01:25 1.12.2021

На данный момент существует большое количество заболеваний, связанных с центральной и периферической нервной системой.

К сожалению, тенденция развития подобного рода болезней наблюдается не только у взрослых, но и у детей. В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо обращаться за помощью к врачам-неврологам в клинику восстановительной неврологии.

Чем занимаются специалисты-неврологи?

Врач-невролог – это специалист, который проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервных систем. В сферу их работы также входит терапия болезней опорно-двигательной системы. По статистике, обращаются к неврологу в основном с такими патологиями, как неврит и остеохондроз, постоянные головные боли. Принципы лечения данных специалистов базируются на современных методиках обследования и лечения, применяется медикаментозное лечение в виде эффективных лекарственных препаратов.

Основные обращения к врачам-неврологам

Как говорилось выше, специалисты занимаются лечением многих заболеваний, среди которых особенно выделяются:

1. Остеохондроз любого отдела позвоночника;

2. Инсульт;

3. Эпилепсия;

4. Болезнь Альцгеймера;

5. Болезнь Паркинсона;

6. Бессонница и другие нарушения сна;

7. Повышенное/пониженное артериальное давление;

8. Генетические нарушения в связи с возникновением во время беременности гипоксии плода;

9. Воспаление троичного нерва;

10. Детский церебральный паралич и так далее.

Симптомы, что пора обратиться к неврологу

Если вы наблюдаете какие-то симптомы из списка, немедленно обратитесь к специалисту за своевременной помощью:

1. Внезапные, резкие, нарастающие головные боли, которые не устраняются лекарственными средствами;

2. Частые головокружение, предобморочные состояния и обмороки;

3. Боли в зоне лица, спины, конечностях;

4. Постоянная мышечная слабость;

5. Нарушение сна;

6. Возникновение проблем с речью, памятью, концентрацией внимания;

7. Неконтролируемые движения конечностей.

