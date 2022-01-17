Академик РАН выступил против вакцинации детей

15:12 17.01.2022

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил, что начинающаяся вскоре ковид-вакцинация детей не обоснована и сомнительна.

При этом он подчеркнул, что дети тяжело не болеют, что бы ни сообщали. Болеют в основном дети с серьезными нарушениями, которых и прививать «не каждый решится», отметил он.

Также ранее СМИ сообщали, что в США наблюдается всплеск заболеваемости детей штаммом омикрон. По некоторым данным, речь идёт о 700 случаев в день. Заболеваемость совпала с началом вакцинации детей и подростков.

«Мне кажется, что мы рано взялись прививать детей от коронавирусной инфекции. Именно поэтому я и выступаю против вакцинации детей. У детей масса других календарных прививок, а тут ещё каждые полгода прививаться непонятно чем», - заявил вирусолог.

Ранее Зверев также отмечал опасность постоянных ревакцинаций. По его словам, ревакцинации каждые полгода могут вызвать «различные расстройства иммунной системы».

Для справки:

Доктор биологических наук Зверев Виталий Васильевич - автор более 400 научных работ, из которых 17 книг и монографий, 18 авторских свидетельств и патентов, 9 учебников. Ряд исследований посвящен приоритетным разработкам в области биотехнологии. Под его руководством и при непосредственном участии разработано и внедрено в практику отечественного здравоохранения 19 диагностических и противовирусных препаратов. Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

В настоящее время исследования, руководимые Зверевым, посвящены изучению механизмов врожденного и адаптивного иммунитета, совершенствованию национального календаря прививок РФ, созданию отечественных вакцинных препаратов, полный цикл производства которых должен осуществляться на территории РФ, а также разработке новых иммунобиологических препаратов против наиболее распространённых инфекционных заболеваний, включая противовирусные препараты на основе явления интерференции РНК.