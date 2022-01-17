Академик РАН выступил против вакцинации детей

Зверев Виталий Васильевич

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил, что начинающаяся вскоре ковид-вакцинация детей не обоснована и сомнительна.

При этом он подчеркнул, что дети тяжело не болеют, что бы ни сообщали. Болеют в основном дети с серьезными нарушениями, которых и прививать «не каждый решится», отметил он.

Также ранее СМИ сообщали, что в США наблюдается всплеск заболеваемости детей штаммом омикрон. По некоторым данным, речь идёт о 700 случаев в день. Заболеваемость совпала с началом вакцинации детей и подростков.

«Мне кажется, что мы рано взялись прививать детей от коронавирусной инфекции. Именно поэтому я и выступаю против вакцинации детей. У детей масса других календарных прививок, а тут ещё каждые полгода прививаться непонятно чем», - заявил вирусолог.

Ранее Зверев также отмечал опасность постоянных ревакцинаций. По его словам,  ревакцинации каждые полгода могут вызвать «различные расстройства иммунной системы».

Для справки:

Доктор биологических наук Зверев Виталий Васильевич - автор более 400 научных работ, из которых 17 книг и монографий, 18 авторских свидетельств и патентов, 9 учебников. Ряд исследований посвящен приоритетным разработкам в области биотехнологии. Под его руководством и при непосредственном участии разработано и внедрено в практику отечественного здравоохранения 19 диагностических и противовирусных препаратов. Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. 

В настоящее время исследования, руководимые Зверевым, посвящены изучению механизмов врожденного и адаптивного иммунитета, совершенствованию национального календаря прививок РФ, созданию отечественных вакцинных препаратов, полный цикл производства которых должен осуществляться на территории РФ, а также разработке новых иммунобиологических препаратов против наиболее распространённых инфекционных заболеваний, включая противовирусные препараты на основе явления интерференции РНК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2022, 23:38
    Гость: Серп и молот

    Согласен, диалектика наука серьезная. Закон единства и борьбы противоположностей, внучек.

  3. 17.01.2022, 20:35
    Гость: Серпу с молотом

    Ну,и что? Всё течёт -всё изменяется -Диалектика,её не отменишь никаким приказом или звонком. Сегодня администрация президента-а послезавтра,глядишь,и совет народных депутатов трудящихся-это же Россия,сынок.

  4. 17.01.2022, 20:30
    Гость: не заставят и не начнут.

    За ним его профессиональный авторитет и Огромная поддержка и Уважение народа,в самом Прямом смысле этого слова.А,вот гинзбургам и раковым гореть в аду.

  5. 17.01.2022, 19:55
    Гость: похоже,

    Уважаемого Академика скоро начнут травить. Не удивлюсь,если его заставят сказать,что он''заблуждался''и вынудят отказаться от своих слов. Держитесь Виталий Васильевич,большинство населения России /и не только/ с ВАМИ! Вы-мужественный человек!

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