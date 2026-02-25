В России планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы

В России планируют создать вакцину против рака поджелудочной железы и мелкоклеточного рака, сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн, выступая на Форуме будущих технологий.

Каприн напомнил, что сейчас механизм создания вакцинного препарата применим к меланоме. Изготовление вакцины после получения "полного портрета" опухоли занимает два месяца, пишет "Интерфакс".

Говоря о создании вакцины, он уточнил, что к ней проявляют интерес зарубежные страны, однако "это невозможно, потому что это технология". "Нужно взять участок опухолевой ткани, направить его на исследование генетическое, где мы получаем с помощью полного экзомного секвенирования. Этим и важна, и известна наша генетическая панель. Мы получаем портрет опухоли", - добавил Каприн.

  2. 25.02.2026, 17:06
    Гость: Чавес 10 Гостю

    Во-первых, это вообще была не вакцина; во-вторых, псевдовакцинация по КОВИДу велась незаконно, по беспределу, с нарушением конституции и всех других в части касающихся законов; и в третьих, самое главное, когда ответственные за нее ответят по Закону? А пока они не ответили, они будут придумывать всякие "вакцины", совершенно не боясь ответственности и не понимая такого нематериального актива, как научная репутации. Они бесконечно буду придумывать "вакцины", получать миллиарды из бюджета, пока их не начнут вешать на столбах, раз власть проявляет такую беспечность.

  3. 25.02.2026, 16:48
    Гость: .Штурман

    Рак поджелудочной-полгода и каюк. Он относится к самым агрессивным и не излечимым видом рака и если вакцина будет работать, то за это можно и государственную премию. Однако вакцину делает персонально и следовательно она будет доступна только для избранных. Поэтому нужно искать универсальный препарат хотя рак у каждого свой.

