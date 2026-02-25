В России планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы

Во-первых, это вообще была не вакцина; во-вторых, псевдовакцинация по КОВИДу велась незаконно, по беспределу, с нарушением конституции и всех других в части касающихся законов; и в третьих, самое главное, когда ответственные за нее ответят по Закону? А пока они не ответили, они будут придумывать всякие "вакцины", совершенно не боясь ответственности и не понимая такого нематериального актива, как научная репутации. Они бесконечно буду придумывать "вакцины", получать миллиарды из бюджета, пока их не начнут вешать на столбах, раз власть проявляет такую беспечность.