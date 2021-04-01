21:59 19.02.2026

Почему важно регулярно посещать гинеколога: профилактика, о которой нельзя забывать

Регулярный визит к гинекологу — это не только решение уже возникших проблем, но прежде всего забота о здоровье, профилактика заболеваний и сохранение качества жизни. Многие женщины обращаются к врачу только при появлении симптомов, однако большинство гинекологических заболеваний на ранних стадиях протекают бессимптомно.

Плановый осмотр позволяет выявить изменения задолго до развития осложнений.

Как часто нужно посещать гинеколога?

В среднем рекомендуется проходить профилактический осмотр:

1 раз в год — при отсутствии жалоб;

2 раза в год — при хронических заболеваниях;

внепланово — при появлении боли, нарушений цикла, выделений или дискомфорта.

После 40 лет регулярность наблюдения особенно важна, так как возрастает риск гормональных изменений и новообразований.

Что включает профилактический приём?

Стандартный приём включает:

сбор анамнеза;

осмотр на кресле;

мазок на флору и онкоцитологию;

при необходимости — УЗИ органов малого таза;

консультацию по вопросам контрацепции и гормонального баланса.

Гинеколог уделяет внимание не только репродуктивному здоровью, но и состоянию мышц тазового дна, уровню гормонов, профилактике возрастных изменений.

Почему нельзя ждать симптомов?

Многие заболевания долго не проявляют себя:

эрозия шейки матки;

дисплазия;

миома;

эндометриоз;

начальные формы онкологических процессов.

Раннее выявление значительно упрощает лечение и снижает риск осложнений.

Профилактика после родов и в период менопаузы

После беременности и родов женщины часто сталкиваются с ослаблением мышц тазового дна, снижением тонуса и симптомами недержания мочи. Эти состояния не являются «нормой», и их можно корректировать.

Современная гинекология предлагает не только упражнения, но и аппаратные методы, например технологию BTL EMSELLA, которая помогает укрепить мышцы тазового дна без операции и восстановительного периода.

В период менопаузы регулярное наблюдение помогает контролировать гормональные изменения, предотвращать сухость слизистых, опущение органов малого таза и другие возрастные нарушения.

Психологический аспект

Многие женщины откладывают визит из-за стеснения или страха. Однако современный гинекологический приём максимально деликатен, проходит в комфортной обстановке и занимает немного времени. Регулярные визиты формируют доверие к врачу и позволяют обсуждать любые вопросы — от планирования беременности до интимного здоровья.

Когда нужно записаться внепланово?

Обратиться к врачу следует при:

болях внизу живота;

нарушении менструального цикла;

необычных выделениях;

дискомфорте при половом акте;

ощущении тяжести или опущения.

Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше исключить возможные патологии.

Заключение

Регулярное посещение гинеколога — это инвестиция в здоровье на годы вперёд. Профилактика всегда проще и безопаснее лечения запущенных состояний. Современные методы диагностики и коррекции позволяют поддерживать женское здоровье в любом возрасте.

Забота о себе начинается с простого шага — планового визита к специалисту.