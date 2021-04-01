Почему важно регулярно посещать гинеколога: профилактика, о которой нельзя забывать

Регулярное посещение гинеколога — это инвестиция в здоровье на годы вперёд.

Почему важно регулярно посещать гинеколога: профилактика, о которой нельзя забывать

Регулярный визит к гинекологу — это не только решение уже возникших проблем, но прежде всего забота о здоровье, профилактика заболеваний и сохранение качества жизни. Многие женщины обращаются к врачу только при появлении симптомов, однако большинство гинекологических заболеваний на ранних стадиях протекают бессимптомно.

Плановый осмотр позволяет выявить изменения задолго до развития осложнений.

Как часто нужно посещать гинеколога?

В среднем рекомендуется проходить профилактический осмотр:

  • 1 раз в год — при отсутствии жалоб;
  • 2 раза в год — при хронических заболеваниях;
  • внепланово — при появлении боли, нарушений цикла, выделений или дискомфорта.

После 40 лет регулярность наблюдения особенно важна, так как возрастает риск гормональных изменений и новообразований.

Что включает профилактический приём?

Стандартный приём включает:

  • сбор анамнеза;
  • осмотр на кресле;
  • мазок на флору и онкоцитологию;
  • при необходимости — УЗИ органов малого таза;
  • консультацию по вопросам контрацепции и гормонального баланса.

Гинеколог уделяет внимание не только репродуктивному здоровью, но и состоянию мышц тазового дна, уровню гормонов, профилактике возрастных изменений.

Почему нельзя ждать симптомов?

Многие заболевания долго не проявляют себя:

  • эрозия шейки матки;
  • дисплазия;
  • миома;
  • эндометриоз;
  • начальные формы онкологических процессов.

Раннее выявление значительно упрощает лечение и снижает риск осложнений.

Профилактика после родов и в период менопаузы

После беременности и родов женщины часто сталкиваются с ослаблением мышц тазового дна, снижением тонуса и симптомами недержания мочи. Эти состояния не являются «нормой», и их можно корректировать.

Современная гинекология предлагает не только упражнения, но и аппаратные методы, например технологию BTL EMSELLA, которая помогает укрепить мышцы тазового дна без операции и восстановительного периода.

В период менопаузы регулярное наблюдение помогает контролировать гормональные изменения, предотвращать сухость слизистых, опущение органов малого таза и другие возрастные нарушения.

Психологический аспект

Многие женщины откладывают визит из-за стеснения или страха. Однако современный гинекологический приём максимально деликатен, проходит в комфортной обстановке и занимает немного времени. Регулярные визиты формируют доверие к врачу и позволяют обсуждать любые вопросы — от планирования беременности до интимного здоровья.

Когда нужно записаться внепланово?

Обратиться к врачу следует при:

  • болях внизу живота;
  • нарушении менструального цикла;
  • необычных выделениях;
  • дискомфорте при половом акте;
  • ощущении тяжести или опущения.

Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше исключить возможные патологии.

Заключение

Регулярное посещение гинеколога — это инвестиция в здоровье на годы вперёд. Профилактика всегда проще и безопаснее лечения запущенных состояний. Современные методы диагностики и коррекции позволяют поддерживать женское здоровье в любом возрасте.

Забота о себе начинается с простого шага — планового визита к специалисту.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Закопают деньги в огородах»: в Госдуме предрекли похороны экономики из-за ЦБ
Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США
МИД Китая призвал устранить «коренные причины» конфликта на Украине
Здание Минфина © KM.RU, Илья Шабардин
Россию грабят по науке: Минфин предпочитает молчать о сотнях миллиардов, заработанных на экспорте
Избранное
Конец Фильма «Ретроградный Меркурий»
«Ундервуд», 18 июля, Зеленый Театр Парка Горького
«Собянинский клан» - как тюменской фирме отошёл многомиллионный контракт
«Волшебный зонтик» «Московского театра иллюзии» преодолел законы гравитации и оживил любимые игрушки
«Советский мир являл собой индустриально-развитое общество, где главенствовали технические науки, а первым предметом в школьной иерархии значилась математика»
Группировка Свердловск «Нету лучше женщин» (интернет-сингл)
Как влияет медитация на иммунитет?
Дельфин, 2 декабря, 19.30 Moscow
Продление зерновой сделки: «жест доброй воли» или безальтернативное решение
Черноплодная рябина: коротко и главном
В Минобороны рассказали детали о работе биолабораторий на Украине
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации