15:18 4.03.2026

«Оптик Сити» — это место, где высокие технологии коррекции зрения становятся повседневной нормой.

«Оптик Сити»: 35 лет заботы о зрении москвичей — от первых поставок линз до высокотехнологичной сети

На московском рынке оптики есть игроки, которые приходят и уходят, и те, кто формирует историю. Сеть салонов «Оптик Сити» относится ко вторым. Компания, начавшая свой путь в 1991 году с дистрибуции контактных линз, сегодня представляет собой объединение из 40 салонов в Москве и Подмосковье, большинство из которых работают более двух десятилетий . В 2021 году сеть отметила 30-летие, а сегодня, встречая 35-й год работы, «Оптик Сити» продолжает удерживать позиции системного лидера, сохраняя баланс между доступными ценами и профессиональной экспертизой в области коррекции зрения.

Структура сети построена по модели партнерства: салоны работают как независимые франчайзинговые точки, объединенные жесткими стандартами качества, единым брендом и централизованной поддержкой .

Цифровая трансформация и доступность

В последние годы компания делает серьезный упор на развитие цифровых сервисов. У сети есть не только информативный сайт, но и собственное мобильное приложение «Оптик Сити: очки и линзы» (доступно в App Store и Google Play). С его помощью клиенты могут:

Быстро заказать контактные линзы, растворы и капли;

Записаться на прием к офтальмологу в любой из 40 салонов;

Отслеживать историю заказов и пользоваться персональными акциями .

Помимо онлайн-торговли, во многих салонах работают пункты выдачи интернет-заказов и собственные мастерские, что позволяет клиентам экономить время .

Медицинская экспертиза: от спорта до контроля миопии

«Оптик Сити» позиционирует себя не просто как магазин, а как центры компетенций. В салонах сети ведут прием врачи-офтальмологи и оптометристы с многолетним стажем. Стоимость базовой проверки зрения стартует от 1500 рублей, а более глубокая диагностика с подбором сложных линз остается доступной для широкого круга пациентов .

Спортивное зрение

Одна из ключевых ниш компании — изготовление корректирующих очков для спорта. В ряде салонов представлены специальные витрины с изогнутыми спортивными оправами, в которые мастера с филигранной точностью встраивают диоптрийные линзы. Это редкость для обычных оптик, и именно сюда обращаются спортсмены-любители и профессионалы .

Детское зрение и контроль миопии

Особое направление — детская офтальмология. Врачи сети работают с современными методами торможения близорукости (миопии). В салонах можно подобрать дефокусные линзы (такие как MiSight), эффективность которых подтверждена клиническими исследованиями. Для маленьких пациентов предусмотрены комплексные программы обследования, включая циклоплегию (расширение зрачка) для получения максимально точных данных. Часто в салонах проходят акции, позволяющие пройти диагностику и получить пробную пару линз бесплатно или с существенной скидкой .

Сложные случаи

Специалисты «Оптик Сити» не боятся нестандартных задач: астигматизм высокой степени, кератоконус, пресбиопия. В арсенале сети — перифокальные и мультифокальные линзы, а также оборудование для точного подбора средств коррекции при сложных рецептах .

Ремесло и сервис

Важной частью философии бренда является наличие собственных мастерских. Здесь не только изготавливают очки «под ключ», но и занимаются ремонтом любой сложности. Даже если клиент приобрел оправу в другом месте, в «Оптик Сити» часто могут помочь с пайкой, регулировкой или заменой линз . Как отмечают постоянные клиенты, мастера сети способны починить то, от чего отказываются другие, а после покупки очков гарантийное и постгарантийное обслуживание (регулировка, замена носоупоров) часто проводится бесплатно .

Ассортимент и цены: парадокс рынка

Несмотря на высокую экспертизу, сеть сохраняет лояльную ценовую политику. В салонах представлен широкий спектр брендов — от доступных собственных марок до премиальных линз и оправ. В ассортименте значатся такие имена как Cartier, Bvlgari, Tom Ford, Ray Ban, Prada, а также эксклюзивные дизайнерские модели Alain Mikli и Gold & Wood . Регулярно проводятся сезонные распродажи, где скидки на брендовые оправы могут достигать 70% .

Мнение клиентов и работа с обратной связью

Как и любая крупная сеть с 40-летней историей, «Оптик Сити» получает разную обратную связь. Клиенты в отзывах высоко оценивают профессионализм конкретных врачей (в отзывах часто упоминаются фамилии Гоцева, Макарова, Атамурадов, Щеголева), скорость изготовления и способность решать нестандартные задачи .

В то же время, в публичном поле встречаются отдельные критические замечания, касающиеся очередей, человеческого фактора при консультировании или качества отдельных оправ . Важно отметить, что компания открыто реагирует на эти сигналы: официальный отдел по работе с покупателями присутствует на крупных независимых площадках с отзывами, отвечая на комментарии и помогая в решении спорных ситуаций .

Контакты для СМИ и клиентов:

Телефон: +7 (495) 258-25-82

+7 (495) 258-25-82 Сайт: optic-city.ru

optic-city.ru Мобильное приложение: «Оптик Сити: очки и линзы» в App Store

«Оптик Сити: очки и линзы» в App Store География: 40 салонов в Москве и Московской области.

«Оптик Сити» — это место, где высокие технологии коррекции зрения становятся повседневной нормой, а не элитной услугой.