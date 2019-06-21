Украинская певица Maruv отказалась говорить, чей Крым

11:41

Претендентка на участие в «Евровидение» от Украины Maruv (Анна Корсун) прервала интервью, отказавшись отвечать на вопрос о статусе Крыма.

Вопрос о территориальной принадлежности поднял один из журналистов, который спросил об этом артистку перед ее сольным концертом в Киеве. Maruv попросила задать другой вопрос.

Тем не менее, корреспондент повторил тот же, сообщает РИА Новости. «Так, все, пока всем», — сказала певица, развернулась и ушла, не закончив интервью с представителями других СМИ.

В феврале Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) «из-за кабальных условий». Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать выступление в промоакции украинских политиков.

