ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

17:32

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил глава группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции в воскресенье в Монако.

"Мы рекомендовали это Совету, и Совет дал свое согласие", - сказал он.

Андерсен отметил, что ИААФ обратила внимание на то, что доктора и тренеры, причастные к нарушению антидопинговых правил, продолжают свою деятельность и работают с российскими легкоатлетами, пишет "Интерфакс".

По его словам, ИААФ вернется к рассмотрению вопроса полноценного восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики после того, как станут известны результаты перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории.

При этом ИААФ назвала условия участия российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Вопрос будет решен положительно, если к Олимпийскому комитету России не будут применены никакие санкции, заявила пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл.

Дрок-Дойл также отметила, что ОКР будет обсуждать вопрос по российскому флагу с Международным олимпийским комитетом, это его прерогатива.

При этом пресс-атташе ИААФ подчеркнула, что на Европейских играх в Минске (21- 30 июня) выступят только те российские легкоатлеты, которые получили доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.

С 2016 года российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.