]]> ]]>
Главная Спорт Новости

ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

17:32 9.06.2019
Материалы по теме:

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил глава группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции в воскресенье в Монако.

"Мы рекомендовали это Совету, и Совет дал свое согласие", - сказал он.

Андерсен отметил, что ИААФ обратила внимание на то, что доктора и тренеры, причастные к нарушению антидопинговых правил, продолжают свою деятельность и работают с российскими легкоатлетами, пишет "Интерфакс".

По его словам, ИААФ вернется к рассмотрению вопроса полноценного восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики после того, как станут известны результаты перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории.

При этом ИААФ назвала условия участия российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Вопрос  будет решен положительно, если к Олимпийскому комитету России не будут применены никакие санкции, заявила пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл.

Дрок-Дойл также отметила, что ОКР будет обсуждать вопрос по российскому флагу с Международным олимпийским комитетом, это его прерогатива.

При этом пресс-атташе ИААФ подчеркнула, что на Европейских играх в Минске (21- 30 июня) выступят только те российские легкоатлеты, которые получили доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. 

С 2016 года российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Легкая атлетика в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2019, 22:11
Гость: то, что

ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики, - это элемент войны Запада против России.
Сил тебе, стойкости, Россия!
09.06.2019, 22:07
Гость: "приплыли" - это

про твою Щэ Нэ Вмэрлу
09.06.2019, 19:56
Гость: Пгравильно!

И пусть самовыдвиженцы распустят свою едрёную мать, то бишь партию, интерес к которой давно пропал у всех и давно и сами они её стесняются и стыдятся. Это же не партия, а просто шоу-бизнес!
Все комментарии (7)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.