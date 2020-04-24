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Москвичей начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

09:24 24.04.2020
Фото © KM.RU
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Москвичей начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте, пишет ТАСС со ссылкой на столичный ГКУ "Организатор перевозок".

Штраф за несоблюдение дистанции в транспорте может составить 5 тысяч рублей. Проверку будут осуществлять контролеры совместно с сотрудниками полиции. Следить за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра будут во всем общественном транспорте. Ранее эти требования носили рекомендательный характер.

Для помощи пассажирам на сидения в общественном транспорте нанесены яркие наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь".

Эпидемиологи напоминают, что социальная самоизоляция и соблюдение дистанции является одним из самых эффективных мер, позволяющих затормозить распространение вируса.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы на улица города, в магазинах, в транспорте и других общественных местах, обязаны соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метра. Исключение составляют только поездки на такси.

Темы: Коронавирус, Москва, Общественный транспорт в России
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 13:00
Гость: Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина

жить в городе нельзя...
24.04.2020, 12:59
Гость: Скептик

Заставь дурака богу молиться, так он лоб расшибет...
Мэр сам-то свои правила соблюдает?
И Путину пропуска подписывает?
Или их патриарх прикрыл молитвой?
24.04.2020, 12:50
Гость: -

Как говорил дедушка Ленин, от капитализма нужно взять самое лучшее.
Все комментарии (26)
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