Москвичей начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

09:24

Москвичей начнут штрафовать за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте, пишет ТАСС со ссылкой на столичный ГКУ "Организатор перевозок".

Штраф за несоблюдение дистанции в транспорте может составить 5 тысяч рублей. Проверку будут осуществлять контролеры совместно с сотрудниками полиции. Следить за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра будут во всем общественном транспорте. Ранее эти требования носили рекомендательный характер.

Для помощи пассажирам на сидения в общественном транспорте нанесены яркие наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь".

Эпидемиологи напоминают, что социальная самоизоляция и соблюдение дистанции является одним из самых эффективных мер, позволяющих затормозить распространение вируса.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, жители столицы на улица города, в магазинах, в транспорте и других общественных местах, обязаны соблюдать социальную дистанцию от других людей не менее 1,5 метра. Исключение составляют только поездки на такси.