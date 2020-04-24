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Ростуризм предложил ввести туристические визы в Россию сроком на пять лет

13:53 24.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Ростуризм выступил с идеей ввести в России специальные турвизы для въезда, которые будут действительны в течение пяти лет. Об этом ТАСС рассказали представители ведомства.

В Ростуризме отметили, что это идея уже обсуждается с правительством, в частности с МИД РФ.  Кроме того, в ведомстве прорабатывают вопрос об уменьшении времени, которое уходит на оформление въездных документов для иностранцев до трех рабочих дней по аналогии с электронными визами.

Также сотрудники Ростуризма предлагают бесплатно продлевать туристические визы для некоторых категорий граждан других стран, которые не смогли приехать в Россию из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что ограничение на въезд дорого обошлось отрасли. Туркомпании и перевозчики терпят колоссальные убытки. Для въездного туризма потери составляют как минимум 300 миллиардов рублей за квартал.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 18:57
Гость: поддерживаю

Сейчас об этом рассуждать, как на поминках плясать.
24.04.2020, 16:04
Гость: сергей

Своей заразы хватает,сначала с миллионами нелегалов разберитесь.
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