Старейший губернатор России собрался на пятый срок

13:46 9.03.2021

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который возглавляет регион с 2005 года, планирует участвовать в выборах главы региона в 2021 году, пишет ТАСС.

По словам Морозова, он работает с очень хорошей командой, с которой может сделать еще много "добрых дел для населения Ульяновской области".

"У нас есть замечательная предвыборная программа "Ульяновская область - только вперед", - рассказал он, добавив, что для того, чтобы программа воплотилась в жизнь, должна быть "воля населения и, конечно, поддержка федеральных властей"

Сергей Морозов победил на выборах главы администрации Ульфновской области в 2004 году, официально он вступил в должность 6 января 2005 года. С тех пор он переизбирался на этот пост 4 раза, последние выборы прошли в октябре 2016 года.

Старейшим по времени пребывания на посту губернатором России Морозов стал после отставки осенью 2020 года главы администрации Белгородской области Евгения Савченко.

Очередные выборы губернатора Ульяновской области должны пройти 19 сентября 2021 года.