Старейший губернатор России собрался на пятый срок
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который возглавляет регион с 2005 года, планирует участвовать в выборах главы региона в 2021 году, пишет ТАСС.
По словам Морозова, он работает с очень хорошей командой, с которой может сделать еще много "добрых дел для населения Ульяновской области".
"У нас есть замечательная предвыборная программа "Ульяновская область - только вперед", - рассказал он, добавив, что для того, чтобы программа воплотилась в жизнь, должна быть "воля населения и, конечно, поддержка федеральных властей"
Сергей Морозов победил на выборах главы администрации Ульфновской области в 2004 году, официально он вступил в должность 6 января 2005 года. С тех пор он переизбирался на этот пост 4 раза, последние выборы прошли в октябре 2016 года.
Старейшим по времени пребывания на посту губернатором России Морозов стал после отставки осенью 2020 года главы администрации Белгородской области Евгения Савченко.
Очередные выборы губернатора Ульяновской области должны пройти 19 сентября 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну сами подумайте, кому охота с хлебного места, добровольно уходить?
.Электорад доволен, Президент доволен, сам доволен, ну какие вопросы? Работайте дорогой товарищ!!!! Больших творческих,
экономических успехов!
Это противоречит Конституции РФ -высшему закону Государства. По уставу УО Губернатор не может находиться в должности более 2-х сроков подряд. Морозов у власти 3 срока, на 4-й собирается... Г-н Президент, ждем справедливого решения от Вас в отношении Морозова, в интернете много информации о его деяниях в открытом доступе, все в курсе. Народ Нахлебался! Ждем новую власть - нового Губернатора, достойного, близкого к людям. У нас много вопросов и дел накопилось.Ждем кадровую чистку и в Правительстве Ульяновской области. Терпение лопнуло
ворует? Не может быть!
Вот Амангельды Тулеев бессменный руководитель Кузбасса,будучи больным, вовремя не ушел,а потом как пацан перед президентом извинялся за сгоревшую Зимнюю Вишню.
Извиняюсь, умишком не выдался я. Скажите, а где у вашей области перёд? нето на меня наедете! Так я отступлюся в сторону заранее.