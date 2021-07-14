Дефицит полувагонов может вызвать рост цен на соль
Производители соли предупреждают о возможном срыве поставок из-за дефицита полувагонов для перевозки продукта, пишет «Коммерсант». Если она подорожает, россиянам грозит и рост цен на соль.
С просьбой вмешаться в ситуацию главу Минтранса Виталия Савельева попросил «Руспродсоюз». В официальном обращении организации говорится, что соледобывающим предприятиям гарантируется поставка полувагонов в количестве почти в два раза меньше потребности и «есть риски срыва поставок соли пищевым предприятиям».
Авторы обращения указывают на существенную долю логистики в себестоимости соли — рост ставок на полувагоны вызовет удорожание продукта для конечных потребителей.
Сорванные графики подтвердила, в частности, оренбургская «Руссоль»: «Дальнейшее неудовлетворение потребности различных отраслей может привести к сокращению запасов соли до критического уровня».
Соледобывающий бизнес уже сталкивался с нехваткой вагонов в 2016–2017 годах. Тогда это привело к росту цен на перевозку и накоплению неотправленной соли. Проблемы объяснялись выбытием старого парка и завершились только к 2019 году, отметил источник газеты.
Этот кризис не вызван рыночными факторами, а обоснован «скоординированными действиями» собственников и операторов для увеличения доходности своего бизнеса, заявили «Коммерсанту» в «Руспродсоюзе». В Минтрансе подчеркнули, что обращение находится на рассмотрении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Между прочим, в стране назревает кризис и с 1/4-вагонами.
Можно подумать, что в стране такое потребление соли, проблемы с вагонами могут поставить страну в ступор с солью. Есть немало способов как без вагонов обойтись.
Что-то мне подсказывает, что просто власть хочет на всё взвинтить цены и ищет варианты как оправдать это какими то надуманными предлогами.
Значит на стоимость сахара, будут виноваты тепловозы,
Чтобы вызвать недовольство правлением Хрущева брежневские покемоны искусственно создавали дефицит продуктов тайно вывозя даже залежалые из магазинов.Хрущева сняли.Ликуй народ -пришло брежневское "изобилие" ,
Ясен факт,что тянут на себя одеяло дельцы, создавая искусственный дефит.
А улетевший в сторону Юпитера кусок льда с пылью из колец Сатурна никак не влияет на рост цен на соль? Не?