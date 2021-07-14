Дефицит полувагонов может вызвать рост цен на соль

Фото с сайта Pixabay.com

Производители соли предупреждают о возможном срыве поставок из-за дефицита полувагонов для перевозки продукта, пишет «Коммерсант». Если она подорожает, россиянам грозит и рост цен на соль.

С просьбой вмешаться в ситуацию главу Минтранса Виталия Савельева попросил «Руспродсоюз». В официальном обращении организации говорится, что соледобывающим предприятиям гарантируется поставка полувагонов в количестве почти в два раза меньше потребности и «есть риски срыва поставок соли пищевым предприятиям».

Авторы обращения указывают на существенную долю логистики в себестоимости соли — рост ставок на полувагоны вызовет удорожание продукта для конечных потребителей.

Сорванные графики подтвердила, в частности, оренбургская «Руссоль»: «Дальнейшее неудовлетворение потребности различных отраслей может привести к сокращению запасов соли до критического уровня».

Соледобывающий бизнес уже сталкивался с нехваткой вагонов в 2016–2017 годах. Тогда это привело к росту цен на перевозку и накоплению неотправленной соли. Проблемы объяснялись выбытием старого парка и завершились только к 2019 году, отметил источник газеты.

Этот кризис не вызван рыночными факторами, а обоснован «скоординированными действиями» собственников и операторов для увеличения доходности своего бизнеса, заявили «Коммерсанту» в «Руспродсоюзе». В Минтрансе подчеркнули, что обращение находится на рассмотрении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.07.2021, 16:47
    Гость: ABCD

    Можно подумать, что в стране такое потребление соли, проблемы с вагонами могут поставить страну в ступор с солью. Есть немало способов как без вагонов обойтись.
    Что-то мне подсказывает, что просто власть хочет на всё взвинтить цены и ищет варианты как оправдать это какими то надуманными предлогами.

  4. 14.07.2021, 15:41
    Гость: дежЯвю

    Чтобы вызвать недовольство правлением Хрущева брежневские покемоны искусственно создавали дефицит продуктов тайно вывозя даже залежалые из магазинов.Хрущева сняли.Ликуй народ -пришло брежневское "изобилие" ,
    Ясен факт,что тянут на себя одеяло дельцы, создавая искусственный дефит.

  5. 14.07.2021, 14:50
    Гость: Добрый селянин

    А улетевший в сторону Юпитера кусок льда с пылью из колец Сатурна никак не влияет на рост цен на соль? Не?

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