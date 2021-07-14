Дефицит полувагонов может вызвать рост цен на соль

13:11 14.07.2021

Производители соли предупреждают о возможном срыве поставок из-за дефицита полувагонов для перевозки продукта, пишет «Коммерсант». Если она подорожает, россиянам грозит и рост цен на соль.

С просьбой вмешаться в ситуацию главу Минтранса Виталия Савельева попросил «Руспродсоюз». В официальном обращении организации говорится, что соледобывающим предприятиям гарантируется поставка полувагонов в количестве почти в два раза меньше потребности и «есть риски срыва поставок соли пищевым предприятиям».

Авторы обращения указывают на существенную долю логистики в себестоимости соли — рост ставок на полувагоны вызовет удорожание продукта для конечных потребителей.

Сорванные графики подтвердила, в частности, оренбургская «Руссоль»: «Дальнейшее неудовлетворение потребности различных отраслей может привести к сокращению запасов соли до критического уровня».

Соледобывающий бизнес уже сталкивался с нехваткой вагонов в 2016–2017 годах. Тогда это привело к росту цен на перевозку и накоплению неотправленной соли. Проблемы объяснялись выбытием старого парка и завершились только к 2019 году, отметил источник газеты.

Этот кризис не вызван рыночными факторами, а обоснован «скоординированными действиями» собственников и операторов для увеличения доходности своего бизнеса, заявили «Коммерсанту» в «Руспродсоюзе». В Минтрансе подчеркнули, что обращение находится на рассмотрении.