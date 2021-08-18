Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров

14:29 18.08.2021

Кинотеатры обяжут уведомлять зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед началом показа фильмов с 1 марта 2022 года

Кинотеатры обяжут уведомлять зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед началом показа фильмов с 1 марта 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Премьер-министр Рф Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

«Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс», — говорится в релизе кабмина.

Помимо этого, кинотеатры обяжут размещать на сайте или у касс информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария (словесные пояснения предметов или явлений для слабовидящих или незрячих людей, которые иначе им непонятны, другое название — аудиодескрипция).

Прежние правила, которые регулируют деятельность кинотеатров, были утверждены более 25 лет назад. Они содержат «устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере», пояснили в пресс-службе.