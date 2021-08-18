Кинотеатры обяжут сообщать зрителям длительность рекламы и трейлеров

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Кинотеатры обяжут уведомлять зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед началом показа фильмов с 1 марта 2022 года

Кинотеатры обяжут уведомлять зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед началом показа фильмов с 1 марта 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Премьер-министр Рф Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.

«Новые правила обяжут кинотеатры предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс», — говорится в релизе кабмина.

Помимо этого, кинотеатры обяжут размещать на сайте или у касс информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария (словесные пояснения предметов или явлений для слабовидящих или незрячих людей, которые иначе им непонятны, другое название — аудиодескрипция).

Прежние правила, которые регулируют деятельность кинотеатров, были утверждены более 25 лет назад. Они содержат «устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере», пояснили в пресс-службе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2021, 17:12
    Гость: Гггггг

    От этого фильмы, штоли, лучше станут?
    Или в зале мньше будут жрать, пить, рыгать и трепаться по телефону?

  2. 18.08.2021, 15:35
    Гость: g

    вообще Непонятно на каком основании кинотеатры занимаются Насилием над клиентами, которые Оплатили просмотр фильма?
    это Должно быть вне Закона.
    по сути кинотеатры применяя Насилие извлекают дополнительную прибыль Навязывая просмотр материлов которые Никто не заказывал и не соглашался смотреть.
    все опять и снова было без каких либо консультаций втихаря импортировано с запада.

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