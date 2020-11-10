В Армении протестующие захватили здание правительства

В Армении после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий начались беспорядки. В Ереване у здания правительства собралось несколько сотен протестующих.  

В настоящее время здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами, сообщает "Интерфакс", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна. Они также ворвались в кабинет премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов. 

В центре Еревана собрались уже несколько тысяч протестующих, люди продолжают стягиваться в центр столицы Армении. Звучат различные призывы: кто-то предлагает передать власть Онику Гаспаряну, другие выступают за то, чтобы выдвинуться к Национальному собранию. Часть демонстрантов предлагает перекрыть аэропорт, сообщает РИА Новости

Жена Никола Пашиняна - Анна Акопян - призвала не поддаваться панике и не колебаться. "Как наши солдаты, так и мы крепко стоим на наших позициях. Не сомневайтесь, не стоит колебаться. У нас нет родины, которую мы уступили бы врагам и предателям", - написала она в Facebook и опубликовала фотографии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.11.2020, 12:31
    Гость: гость

    В годы моей молодости был тост "Пусть у нас все будет. А нам за это нечего не будет". Так и Пашинян болтал армянам "о всем хорошем", думая, что за это не придется отвечать. А безголовая молодежь поверила в это. И теперь расплатилась за это тысячами трупов. А территория страны все равно потеряна. А не кричали бы "русские убирайтесь" может быть и обошлось бы. Вот ДМР, ДНР до сих пор существуют

  5. 10.11.2020, 12:16
    Гость: Такие дела

    Это поражение, в первую очередь, антироссийской партии Пашиняна и 70% поддержавших его армян. Алиев грамотно подождал, пока Пашинян испортит отношения с Москвой, поднимет в Армении антироссийскую волну "Российский оккупант- вон из Армении!", посадит в тюрьму пророссийских генералов, и начнет бегать на Запад. Алиев подготовил армию, закупил оружие, приобрел союзников в лице Турции, Израиля, Украины, Белоруссии- и ударил. И оказалось, что у Пашиняна ничего нет, кроме бла-бла-бла. Ни оружия, ни грамотной армии, ни помощи диаспоры, ни союзников. Запад вежливо послал его в пешее эротическое путешествие:"Эрдоган нам союзник и партнер, а что такое Армения, мы не знаем" . Москва не купилась и солдат на войну не прислала. Диаспора денег не дала, добровольцев тоже не нашлось. После ударов беспилотников моральный дух армян упал, и они начали отступать, а местами и бежать. Дальше пойдет шибче.

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