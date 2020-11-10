В Армении протестующие захватили здание правительства

02:59 10.11.2020

В Армении после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий начались беспорядки. В Ереване у здания правительства собралось несколько сотен протестующих.

В настоящее время здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами, сообщает "Интерфакс", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна. Они также ворвались в кабинет премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.

В центре Еревана собрались уже несколько тысяч протестующих, люди продолжают стягиваться в центр столицы Армении. Звучат различные призывы: кто-то предлагает передать власть Онику Гаспаряну, другие выступают за то, чтобы выдвинуться к Национальному собранию. Часть демонстрантов предлагает перекрыть аэропорт, сообщает РИА Новости.

Жена Никола Пашиняна - Анна Акопян - призвала не поддаваться панике и не колебаться. "Как наши солдаты, так и мы крепко стоим на наших позициях. Не сомневайтесь, не стоит колебаться. У нас нет родины, которую мы уступили бы врагам и предателям", - написала она в Facebook и опубликовала фотографии.