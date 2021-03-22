Болгария вышлет двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом

В связи с недавним шпионским скандалом Болгария настаивает на высылке двух российских дипломатов. Соответствующая нота передана послу РФ в Болгарии Элеоноре Митрофановой.

19 марта прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

В рамках расследования выяснилось, что двое граждан России вели в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями. Речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно". Существуют оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как "резидент", пишет "Интерфакс".

Российская сторона считает  решение о высылке двух российских дипломатов необоснованным и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в понедельник в посольстве РФ в Софии.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.03.2021, 23:28
    Гость: Чукча

    И Булгары и Турки-Сельджуки, имеют одного прародителя.
    Ну вот как арабы и евреи.
    Так что никто из них не прав.

  3. 22.03.2021, 23:25
    Гость: Чукча

    С каких это пор волжские булгары (читай далее татары) стали тебе кровной родней?? Они на Балканы притащились и там слегка ославянились. Но никогда не были славянами. Язык взяли у балканских славянских племён и только-то. Тогда и я, чукча, тебе родной брат!!

  5. 22.03.2021, 21:26
    Гость: Pyccкий ли?

    Вышлют? Неважно. Всё равно мы - один народ. Государства разные, но один народ.

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