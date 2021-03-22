Болгария вышлет двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом

18:07 22.03.2021

В связи с недавним шпионским скандалом Болгария настаивает на высылке двух российских дипломатов. Соответствующая нота передана послу РФ в Болгарии Элеоноре Митрофановой.

19 марта прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

В рамках расследования выяснилось, что двое граждан России вели в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями. Речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно". Существуют оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как "резидент", пишет "Интерфакс".

Российская сторона считает решение о высылке двух российских дипломатов необоснованным и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в понедельник в посольстве РФ в Софии.