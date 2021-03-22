Болгария вышлет двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом
В связи с недавним шпионским скандалом Болгария настаивает на высылке двух российских дипломатов. Соответствующая нота передана послу РФ в Болгарии Элеоноре Митрофановой.
19 марта прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.
В рамках расследования выяснилось, что двое граждан России вели в Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями. Речь идет о сотрудниках российской внешней разведки Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно". Существуют оперативные данные о частых встречах их супруг Елены Зинкиной и Евгении Сафроновой с супругой Ивана Илиева, проходящего по делу как "резидент", пишет "Интерфакс".
Российская сторона считает решение о высылке двух российских дипломатов необоснованным и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в понедельник в посольстве РФ в Софии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не могут по-другому.
И Булгары и Турки-Сельджуки, имеют одного прародителя.
Ну вот как арабы и евреи.
Так что никто из них не прав.
С каких это пор волжские булгары (читай далее татары) стали тебе кровной родней?? Они на Балканы притащились и там слегка ославянились. Но никогда не были славянами. Язык взяли у балканских славянских племён и только-то. Тогда и я, чукча, тебе родной брат!!
А они что, рецепт обжарки болгарского перца сперли?
Вышлют? Неважно. Всё равно мы - один народ. Государства разные, но один народ.