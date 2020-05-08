Хламидиоз у женщин: причины, симптомы, диагностика и лечение

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Хламидиоз – это венерическое заболевание, которое возникает из-за заражения хламидиями

Оно поражает мочевую и половую систему женщины, вызывая множество неприятных симптомов – зуд во влагалище, слизистые выделения, боль при мочеиспускании.

Фото с сайта zdorova-krasiva.com

Чаще всего патологию обнаруживают у пациенток до 25 лет. Ранняя диагностика заболевания важна, так как не вылеченный хламидиоз у женщин может привести к бесплодию.

Причины возникновения хламидиоза у женщин

Возбудителем болезни является Хламидия Трахоматис (Chlamydia trachomatis) – этот микроорганизм хоть и относится к бактериям, но по свойствам близок к вирусам. Проникнув в тело, он начинает быстро делиться и поражать здоровые клетки, распространяясь по всему организму.

Хламидии – внутриклеточные паразиты. Они крайне устойчивы к антибиотикам и могут в течение трех суток находится вне живого организма и выжить.

Попадание хламидий в организм происходит тремя путями:

1. Половой. Заражение происходит во время любого полового акта – вагинального, анального или орального. У партнера может не быть клинических проявлений, то есть симптомов, но он все равно является заразным.

2. Вертикальный. От матери к новорожденному ребенку. В тот момент, когда ребенок проходит родовые пути, он может инфицироваться.

3. Бытовой. Маловероятный способ, но возможный. Хламидии могут до трех дней выживать в окружающей среде. Если человек прикоснется к посуде, полотенцу, белью, которым пользовался больной, то есть шанс заразиться.

Риск инфицирования увеличивается у людей, которые не пользуются барьерной контрацепцией (презервативами), постоянно меняют партнеров, принимаю наркотические вещества, не следят за личной гигиеной.

Развитие заболевания

Фото с сайта venerolog-info.ru

Что происходит после заражения? В течение 21 дня никаких симптомов хламидиоза не проявляется. В это время хламидии находятся в слизистой влагалища, постепенно размножаясь и поражая окружающие их клетки.

Чем сильнее размножение бактерий, тем быстрее появятся первые симптомы хламидиоза.

Если у женщины снижен иммунитет или есть факторы риска, то хламидии распространяются по всей половой и мочевой системе. К факторам риска относятся перенесенные аборты, истмико-цервикальная недостаточность или установка внутриматочной спирали. Инфицируется матка, маточные трубы, яичники. Если хламидии попадут в кровь, то могут заразить другие органы.

Симптомы хламидиоза у женщин

Первые признаки заражения проявляются в среднем через 14-18 дней после инфицирования.

Характерны такие симптомы:

• дискомфорт, жжение во влагалище;

• резкая боль при мочеиспускании;

• помутнение мочи;

• обильные слизистые или гнойные выделения с неприятным запахом;

• небольшое повышение температуры – до 37.5°C;

• общая усталость, слабость.

На симптомы нужно обратить внимание, особенно если недавно был незащищенный половой контакт.

В 75% случаях хламидиоз протекает бессимптомно, и женщина долгие годы не знает о своей болезни. Это опасно для будущих матерей – хламидиоз приводит к выкидышам на ранних сроках, преждевременным родам и инфицированию ребенка во время родов.

Если не обратиться за помощью к специалисту и не начать лечение вовремя, то хламидиоз перейдет в хроническую форму, что может вызывать развитие ряда патологий:

1. Уретрит – воспалительное заболевание уретры. Характеризуется болью, жжением при мочеиспускании, выделениями из уретры.

2. Бартолинит – воспаление заболевание бартолиновой железы, которая находится у входа во влагалище. Проявляется небольшой припухлостью возле половых губ, дискомфортом в половых органах, небольшими выделениями из влагалища.

3. Кольпит – воспаление всего влагалища. Симптомами инфицирования служат зуд во влагалище, боли в нижней части живота, обильные белые выделения.

4. Цервицит – воспаление шейки матки и ее канала. Признаки заболевания – боль в нижней части живота, обильные выделения.

5. Эндометрит – воспаление матки. Симптомы: повышение температуры, интенсивные болевые ощущения внизу живота, выделения из влагалища, которые неприятно пахнут.

6. Сальпингоофорит – воспаление маточных придатков (труб, яичников). Проявляется болевыми ощущениями в нижней части живота, признаками отравления.

Заболевания воспалительного характера малого таза также могут протекать бессимптомно. Поражение внутренних половых органов ведет к их изменению и непроходимости, что вызывает бесплодие.

Диагностика хламидиоза у женщин

Фото с сайта venerolog-info.ru

Гинекологи проводят обследование женщин на хламидиоз в два этапа – гинекологический осмотр и взятие анализов.

Первое – это осмотр в гинекологическом кресле с использованием зеркал. Если заражение хламидиями произошло недавно, то шейка матки будет покрасневшая, с эрозией. У женщин с хроническим хламидиозом ощущаются плотные, болезненные придатки.

После осмотра врач делает анализ на хламидиоз. Их несколько видов:

1. Посев мазка на флору – в мазке выделяют не только хламидий, но и других возбудителей заболеваний.

2. Посев мазка на хламидии – выявление в анализе непосредственно хламидий, их вида и устойчивости к антибиотикам.

3. ПЦР-тест на хламидии – определяет частички бактерий в анализе.

4. ИФА – для этого анализа берется кровь. В ней определяют наличие антител к хламидиям.

При наличии двух положительных анализов диагноз считается подтвержденным, после чего специалист назначает лечение хламидиоза.

Лечение хламидиоза у женщин

Врачи подбирают лечение хламидиоза индивидуально исходя из степени тяжести заболевания, сопутствующих заболеваний и осложнений каждой женщины.

Хламидии обладают высокой устойчивостью к антибиотикам из-за чего терапия хламидиоза комплексная. Гинеколог назначает не только антибиотики, но и препараты, поддерживающие иммунитет и витамины.

Главные препараты в терапии – это фторхинолоны, антибиотики тетрациклинового ряда и макролиды. При начальных стадиях заболевания курс лечения длится в среднем неделю, а если уже есть осложнения – то терапия может растянуться на месяц.

Диагностику и терапию нужно пройти обоим партнерам. Мужчины обращаются к врачу-урологу. В период лечения половой жизнью жить не рекомендуется. В крайнем случае – использовать барьерную контрацепцию, то есть презервативы.

При беременности лечение затруднено, так как многие препараты нельзя принимать. Из антибиотиков разрешен только пенициллин. Но это не значит, что лечение невозможно – специалисты подбирают подходящее лечение для будущей мамы.

Схема лечения хламидиоза представлена следующими препаратами:

1. Антибиотики:

Азитромицин

Антибиотик, который уничтожает хламидии в инфицированном участке. Лекарство с высокой скоростью проникает в кровь и концентрируется именно в зараженных тканях, точечно воздействуя на хламидии.

Доксициклин

Антибиотик тетрациклинового ряда, обладающий антибактериальным, бактериостатическим действием. Способность препарата заключается в блокировании работы хламидий. Он не позволяет им размножаться и распространятся вне зараженного участка.

Ампициллин

Антибиотик пенициллинового ряда, с бактерицидным эффектом. Он уничтожает болезнетворные микроорганизмы в тот момент, когда они проникают в организм женщины.

2. Иммуномодуляторы:

Полиоксидоний

Это препарат, который усиливает иммунитет человека, а также обладает противовоспалительным, антиоксидантным, детоксицирующим свойством. Он активизирует синтез антител и фагоцитов – компонентов крови, которые борются с болезнетворными организмами в теле.

Тималин

Иммуномодулирующее средство, которое увеличивает защитную способность клеток организма и усиливает выработку фагоцитов.

3. Антигрибковые препараты:

Флуконазол

Противогрибкое средство, которое уничтожает споры, ферменты грибков в организме. Прием антибиотиков может спровоцировать появление кандидоза (в народе – молочницы), поэтому для профилактики.

4. Эубиотики:

Аципол

Препарат, который нормализует флору кишечника и помогает регулировать его работу. Пробиотики нужны, чтобы помочь желудочно-кишечному тракту и всему организму адаптироваться к приему антибактериальных препаратов, а также для профилактики появления дисбактериоза кишечника.

5. Поливитамины:

Витрум

Поливитамины и микроэлементы. Препарат содержит все необходимые витамины группы А, В, С, D, Е. А также фолиевую кислоту и множество микроэлементов – железо, кальций, фосфор, йод, магний и другие. Назначается для общего укрепления организма на фоне инфекции и восполнения возможного дефицита витамина.

6. Местное лечение:

Гексикон – свечи

Это свечи, которые ставят во влагалище, с антисептическим действием. Лекарство снижает активность хламидий, ослабляет их, снимает воспаление во влагалище.

Витаферон – свечи

Препарат, относящийся к группе интерферонов, обладает противовоспалительным, противомикробным, иммуномодулирующим действием. Помогает организму женщины лучше бороться с инфекцией, стимулирует выработку фагоцитов.

7. Правильный образ жизни:

Важной частью любой терапии является здоровый режим жизни – достаточный сон (не менее 8 часов), регуляция времени работы и отдыха, правильное питание, умеренные физические нагрузки.

Не рекомендуется употреблять во время хламидиоза кофеиносодержащие, алкогольные напитки, острую и соленую пищу.

8. Препараты, восстанавливающие естественную флору влагалища:

После терапии антибиотиками женщине назначают лекарства, которые восстановят, нормализуют естественную среду во влагалище. Это необходимо для местного иммунитета и профилактики возникновения других заболеваний.

Такие средства индивидуально назначают врачи-гинекологи, на основе анализов.

Чтобы убедиться, что хламидиоз отступился от женщины, после курса антибиотиков и трех менструаций проводится повторные анализы на хламидии. Анализы проводятся три раза – спустя две недели, 30 и 60 дней.

Прогноз и профилактика

При своевременном обращении к врачу-гинекологу лечение пройдет быстро и без лишних проблем. Полное излечение наступает в течение 14 дней. Даже если пациентка обратилась с осложненным хламидиозом, то полное лечение возможно.

Лечение хламидиоза может стать обременительным процессом. Поэтому важно соблюдать меры профилактики:

1. Контролировать половую жизнь. Не входить в половые контакты с непроверенными людьми, обязательно использовать барьерную контрацепцию.

2. Соблюдать гигиену. Часто мыть руки с мылом, пользоваться одноразовыми гигиеническими средствами (салфетками, платочками), пользоваться антисептиком для рук.

3. Использовать только личные вещи или средства гигиены, как полотенца, белье, посуда и так далее.

4. Проходить ежегодный осмотр у врача-гинеколога.

5. Не игнорировать непривычные симптомы, а сразу обращаться к специалисту.

Рекомендуется проходить профилактическое обследование женщинам раз в год. Это нужно, чтобы вовремя распознать бессимптомно протекающий хламидиоз и вылечить его, пока не начались серьезные осложнения.

Осложнения могут привести к воспалительным заболеваниям внутренних органов, а также бесплодию.

