Хламидиоз у женщин: причины, симптомы, диагностика и лечение
Оно поражает мочевую и половую систему женщины, вызывая множество неприятных симптомов – зуд во влагалище, слизистые выделения, боль при мочеиспускании.
Фото с сайта zdorova-krasiva.com
Чаще всего патологию обнаруживают у пациенток до 25 лет. Ранняя диагностика заболевания важна, так как не вылеченный хламидиоз у женщин может привести к бесплодию.
Причины возникновения хламидиоза у женщин
Возбудителем болезни является Хламидия Трахоматис (Chlamydia trachomatis) – этот микроорганизм хоть и относится к бактериям, но по свойствам близок к вирусам. Проникнув в тело, он начинает быстро делиться и поражать здоровые клетки, распространяясь по всему организму.
Хламидии – внутриклеточные паразиты. Они крайне устойчивы к антибиотикам и могут в течение трех суток находится вне живого организма и выжить.
Попадание хламидий в организм происходит тремя путями:
1. Половой. Заражение происходит во время любого полового акта – вагинального, анального или орального. У партнера может не быть клинических проявлений, то есть симптомов, но он все равно является заразным.
2. Вертикальный. От матери к новорожденному ребенку. В тот момент, когда ребенок проходит родовые пути, он может инфицироваться.
3. Бытовой. Маловероятный способ, но возможный. Хламидии могут до трех дней выживать в окружающей среде. Если человек прикоснется к посуде, полотенцу, белью, которым пользовался больной, то есть шанс заразиться.
Риск инфицирования увеличивается у людей, которые не пользуются барьерной контрацепцией (презервативами), постоянно меняют партнеров, принимаю наркотические вещества, не следят за личной гигиеной.
Развитие заболевания
Фото с сайта venerolog-info.ru
Что происходит после заражения? В течение 21 дня никаких симптомов хламидиоза не проявляется. В это время хламидии находятся в слизистой влагалища, постепенно размножаясь и поражая окружающие их клетки.
Чем сильнее размножение бактерий, тем быстрее появятся первые симптомы хламидиоза.
Если у женщины снижен иммунитет или есть факторы риска, то хламидии распространяются по всей половой и мочевой системе. К факторам риска относятся перенесенные аборты, истмико-цервикальная недостаточность или установка внутриматочной спирали. Инфицируется матка, маточные трубы, яичники. Если хламидии попадут в кровь, то могут заразить другие органы.
Симптомы хламидиоза у женщин
Первые признаки заражения проявляются в среднем через 14-18 дней после инфицирования.
Характерны такие симптомы:
• дискомфорт, жжение во влагалище;
• резкая боль при мочеиспускании;
• помутнение мочи;
• обильные слизистые или гнойные выделения с неприятным запахом;
• небольшое повышение температуры – до 37.5°C;
• общая усталость, слабость.
На симптомы нужно обратить внимание, особенно если недавно был незащищенный половой контакт.
В 75% случаях хламидиоз протекает бессимптомно, и женщина долгие годы не знает о своей болезни. Это опасно для будущих матерей – хламидиоз приводит к выкидышам на ранних сроках, преждевременным родам и инфицированию ребенка во время родов.
Если не обратиться за помощью к специалисту и не начать лечение вовремя, то хламидиоз перейдет в хроническую форму, что может вызывать развитие ряда патологий:
1. Уретрит – воспалительное заболевание уретры. Характеризуется болью, жжением при мочеиспускании, выделениями из уретры.
2. Бартолинит – воспаление заболевание бартолиновой железы, которая находится у входа во влагалище. Проявляется небольшой припухлостью возле половых губ, дискомфортом в половых органах, небольшими выделениями из влагалища.
3. Кольпит – воспаление всего влагалища. Симптомами инфицирования служат зуд во влагалище, боли в нижней части живота, обильные белые выделения.
4. Цервицит – воспаление шейки матки и ее канала. Признаки заболевания – боль в нижней части живота, обильные выделения.
5. Эндометрит – воспаление матки. Симптомы: повышение температуры, интенсивные болевые ощущения внизу живота, выделения из влагалища, которые неприятно пахнут.
6. Сальпингоофорит – воспаление маточных придатков (труб, яичников). Проявляется болевыми ощущениями в нижней части живота, признаками отравления.
Заболевания воспалительного характера малого таза также могут протекать бессимптомно. Поражение внутренних половых органов ведет к их изменению и непроходимости, что вызывает бесплодие.
Диагностика хламидиоза у женщин
Фото с сайта venerolog-info.ru
Гинекологи проводят обследование женщин на хламидиоз в два этапа – гинекологический осмотр и взятие анализов.
Первое – это осмотр в гинекологическом кресле с использованием зеркал. Если заражение хламидиями произошло недавно, то шейка матки будет покрасневшая, с эрозией. У женщин с хроническим хламидиозом ощущаются плотные, болезненные придатки.
После осмотра врач делает анализ на хламидиоз. Их несколько видов:
1. Посев мазка на флору – в мазке выделяют не только хламидий, но и других возбудителей заболеваний.
2. Посев мазка на хламидии – выявление в анализе непосредственно хламидий, их вида и устойчивости к антибиотикам.
3. ПЦР-тест на хламидии – определяет частички бактерий в анализе.
4. ИФА – для этого анализа берется кровь. В ней определяют наличие антител к хламидиям.
При наличии двух положительных анализов диагноз считается подтвержденным, после чего специалист назначает лечение хламидиоза.
Лечение хламидиоза у женщин
Врачи подбирают лечение хламидиоза индивидуально исходя из степени тяжести заболевания, сопутствующих заболеваний и осложнений каждой женщины.
Хламидии обладают высокой устойчивостью к антибиотикам из-за чего терапия хламидиоза комплексная. Гинеколог назначает не только антибиотики, но и препараты, поддерживающие иммунитет и витамины.
Главные препараты в терапии – это фторхинолоны, антибиотики тетрациклинового ряда и макролиды. При начальных стадиях заболевания курс лечения длится в среднем неделю, а если уже есть осложнения – то терапия может растянуться на месяц.
Диагностику и терапию нужно пройти обоим партнерам. Мужчины обращаются к врачу-урологу. В период лечения половой жизнью жить не рекомендуется. В крайнем случае – использовать барьерную контрацепцию, то есть презервативы.
При беременности лечение затруднено, так как многие препараты нельзя принимать. Из антибиотиков разрешен только пенициллин. Но это не значит, что лечение невозможно – специалисты подбирают подходящее лечение для будущей мамы.
Схема лечения хламидиоза представлена следующими препаратами:
1. Антибиотики:
Азитромицин
Антибиотик, который уничтожает хламидии в инфицированном участке. Лекарство с высокой скоростью проникает в кровь и концентрируется именно в зараженных тканях, точечно воздействуя на хламидии.
Доксициклин
Антибиотик тетрациклинового ряда, обладающий антибактериальным, бактериостатическим действием. Способность препарата заключается в блокировании работы хламидий. Он не позволяет им размножаться и распространятся вне зараженного участка.
Ампициллин
Антибиотик пенициллинового ряда, с бактерицидным эффектом. Он уничтожает болезнетворные микроорганизмы в тот момент, когда они проникают в организм женщины.
2. Иммуномодуляторы:
Полиоксидоний
Это препарат, который усиливает иммунитет человека, а также обладает противовоспалительным, антиоксидантным, детоксицирующим свойством. Он активизирует синтез антител и фагоцитов – компонентов крови, которые борются с болезнетворными организмами в теле.
Тималин
Иммуномодулирующее средство, которое увеличивает защитную способность клеток организма и усиливает выработку фагоцитов.
3. Антигрибковые препараты:
Флуконазол
Противогрибкое средство, которое уничтожает споры, ферменты грибков в организме. Прием антибиотиков может спровоцировать появление кандидоза (в народе – молочницы), поэтому для профилактики.
4. Эубиотики:
Аципол
Препарат, который нормализует флору кишечника и помогает регулировать его работу. Пробиотики нужны, чтобы помочь желудочно-кишечному тракту и всему организму адаптироваться к приему антибактериальных препаратов, а также для профилактики появления дисбактериоза кишечника.
5. Поливитамины:
Витрум
Поливитамины и микроэлементы. Препарат содержит все необходимые витамины группы А, В, С, D, Е. А также фолиевую кислоту и множество микроэлементов – железо, кальций, фосфор, йод, магний и другие. Назначается для общего укрепления организма на фоне инфекции и восполнения возможного дефицита витамина.
6. Местное лечение:
Гексикон – свечи
Это свечи, которые ставят во влагалище, с антисептическим действием. Лекарство снижает активность хламидий, ослабляет их, снимает воспаление во влагалище.
Витаферон – свечи
Препарат, относящийся к группе интерферонов, обладает противовоспалительным, противомикробным, иммуномодулирующим действием. Помогает организму женщины лучше бороться с инфекцией, стимулирует выработку фагоцитов.
7. Правильный образ жизни:
Важной частью любой терапии является здоровый режим жизни – достаточный сон (не менее 8 часов), регуляция времени работы и отдыха, правильное питание, умеренные физические нагрузки.
Не рекомендуется употреблять во время хламидиоза кофеиносодержащие, алкогольные напитки, острую и соленую пищу.
8. Препараты, восстанавливающие естественную флору влагалища:
После терапии антибиотиками женщине назначают лекарства, которые восстановят, нормализуют естественную среду во влагалище. Это необходимо для местного иммунитета и профилактики возникновения других заболеваний.
Такие средства индивидуально назначают врачи-гинекологи, на основе анализов.
Чтобы убедиться, что хламидиоз отступился от женщины, после курса антибиотиков и трех менструаций проводится повторные анализы на хламидии. Анализы проводятся три раза – спустя две недели, 30 и 60 дней.
Прогноз и профилактика
При своевременном обращении к врачу-гинекологу лечение пройдет быстро и без лишних проблем. Полное излечение наступает в течение 14 дней. Даже если пациентка обратилась с осложненным хламидиозом, то полное лечение возможно.
Лечение хламидиоза может стать обременительным процессом. Поэтому важно соблюдать меры профилактики:
1. Контролировать половую жизнь. Не входить в половые контакты с непроверенными людьми, обязательно использовать барьерную контрацепцию.
2. Соблюдать гигиену. Часто мыть руки с мылом, пользоваться одноразовыми гигиеническими средствами (салфетками, платочками), пользоваться антисептиком для рук.
3. Использовать только личные вещи или средства гигиены, как полотенца, белье, посуда и так далее.
4. Проходить ежегодный осмотр у врача-гинеколога.
5. Не игнорировать непривычные симптомы, а сразу обращаться к специалисту.
Рекомендуется проходить профилактическое обследование женщинам раз в год. Это нужно, чтобы вовремя распознать бессимптомно протекающий хламидиоз и вылечить его, пока не начались серьезные осложнения.
Осложнения могут привести к воспалительным заболеваниям внутренних органов, а также бесплодию.