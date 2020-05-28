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Роспотребнадзор выпустил правила профилактики распространения COVID-19

12:47 28.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор выпустил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 

Согласно документу, вирус SARS-CoV-2 отнесен ко II группе патогенности. Документ устанавливает требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые обеспечивают предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией СОVID-19.

Означенные мероприятия включают мониторинг заболеваемости, напряженности иммунитета у переболевших лиц, групп риска и населения страны; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий, гигиеническое воспитание граждан.

Документ регламентирует правила проведения лабораторной диагностики, госпитализации пациентов с СОVID-19, регистрации случаев заболевания. Согласно правилам, тесты на наличие вируса СОVID-19 делают лицам с симптомами ОРЗ, прибывшими в Россию и контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией, пациентам с внебольничной пневмонией, людям, проживающим в соцорганизациях, таких как пансионат, интернат, исправительные учреждения.

Граждане, прибывающие из неблагополучных по коронавирусу регионов должны помещаться на изоляцию на 14 дней на дому или в обсерваторах. 

Правила также устанавиливают соблюдение населением правил личной гигиены - мытье рук, ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции в период подъема заболевания.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 8371 новых случаев заболеваемости СОVID-19, из них 2054 приходится на Москву. Таким образом в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции. За сутки в России полностью выздоровели 8 785 человек, всего вылечившихся уже 150 993 человека. Умерли 174 пациента - столько же, сколько 26 мая, и это самое высокое значение за все время распространения коронавируса в стране. Общее число летальных исходов достигло 4 142.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 20:42
Гость: вивчаи

умершие плохо но статистика не впечатляет
28.05.2020, 20:27
Гость: Николай

Просто теперь ещё отстёгивать придется.
28.05.2020, 13:54
Гость: Gurst

Роспотребнадзор похоже еще не знает о результатах исследований Москвы по антителам.
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