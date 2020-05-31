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Минздрав РФ одобрил первый российский препарат от коронавируса

20:10 31.05.2020
Министерство здравоохранения РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минздрав РФ зарегистрировал, то есть разрешил к применению в лечебной практике, первый противовирусный препарат для лечения COVID-19 , получивший название "Авифавир", пишет РГ со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В Японии был разработан препарат "Фавипиравир" для лечения заболеваний, вызываемых РНК-вирусами. Во время нынешней эпидемии его начали применять в Китае и Японии для лечения COVID-19. Патент, обеспечивающий монопольное производство лекарства, истек в конце 2019 года, поэтому сейчас многие фармкомпании работают над копиями лекарства, и эта работа была ускорена из-за пандемии.

Первой компанией в России, сумевшей воспроизвести препарат, стал ХимРар, проект был поддержан РФПИ.

Российский "Авифавир" с тем же действующим веществом, что и японский "Фавипиравир", успешно прошел клинические испытания в нескольких COVID-центрах (в частности, в клинике МГМА имени Сеченова, клинике МГУ). Он показал высокую эффективность при лечении больных COVID-19. После начала терапии, как показали исследования, вирус элиминируется из организма больного в среднем за четверо суток, тогда как в контрольной группе этот процесс занимал вдвое больше времени.

Темы: Коронавирус, Болезни и их лечение, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.06.2020, 03:15
Гость: Медбрат

После тестирования выяснилось что водка с перцем лучше всего помогает от к-вируса.
01.06.2020, 03:02
Гость: Подколодный З.Г.

У Арбидола упаковку сменили?
01.06.2020, 00:22
Гость: короно-клоунада

Зачем лекарсто от того, что у 80% населения протекает бессимптомно, а у оставшихся ничем не отличается от гриппа и само проходит за 3-5 дней?
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