Российские аптечные сети сообщили об ажиотажном спросе на лекарства

Лекарства

В России зафиксирован ажиотажный спрос граждан на лекарственные препараты, из-за которого некоторые пациенты сталкиваются с их дефицитом в аптеках, сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

"Наши покупатели подвержены такому психологическому состоянию, они побежали в аптеки делать закупки. Стали закупать то количество препаратов, которое не покупали никогда. Не на день, не на два, не на курс лечения, а стали покупать впрок. Таких товарных запасов в логистической цепи, такое количество, оно не двигалось никогда. Мы закупаем эти лекарственные препараты у поставщиков. Поставщики тоже пополняли свои запасы, исходя из того, что спрос был отличный кратно от того, что было в конце февраля", - прводит ее слова "Интерфакс".

По ее словам, "получается следующее - сегодня пациенты вынуждены искать лекарственный препарат, отсутствие которого в аптеках связано, в первую очередь, с ажиотажным спросом".

При этом она подчеркнула, что ограничений, связанных с ввозом в Россию импортных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, в настоящее время нет.

Игнатьева также отметила, что курс валют и изменение механизмов логистики напрямую влияют на конечную стоимость лекарства, по которой пациент сможет его приобрести.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2022, 21:21
    Гость: Поздравляю Вас !

    Вы здоровый человек потому, что не знаете срока годности лекрств. В подавляющем большинстве он 5 лет.

  2. 15.03.2022, 21:19
    Гость: С картошкой не шути....

    Мешок картошки может оказаться дороже Мерседеса когда петух жареный клюнет.

  3. 15.03.2022, 20:52
    Гость: иван з.

    Ничего нигде не пропало. И государство давно научились гасить ажиотажный спрос. Как показывает практика, толпа перестаёт паниковать через 3-5 дней при условии постоянного подвоза.
    В моей деревне особо прибабахнутые бабки уже затарились и сахаром и растилкой. Три дня в магазины не успевали завозить, выручка выросла вдвое. Теперь уже все успокоились.
    Я своей тоже говорил, что с коньяком перебои будут, надо бы запасы пополнить. Сказала, хрен тебе. Но шоколадок себе и внучке прикупила.

  4. 15.03.2022, 19:49
    Гость: Гость

    А делать то людям что сейчас? И сахар пропал,и лекарства. Почему государство не способно надавить на бизнес?! Заставьте их работать.не хотят? Вводите госуправление,сажайте руководителей. Делайте уже хоть что то!!!!!!!!

Все комментарии (32)
Выбор читателей
Россия приостанавливает действие своих обязательств перед иностранными кредиторами и инвесторами
Китай отказал России в поставках авиазапчастей
Путин: СССР жил в условиях санкций, но добивался колоссальных успехов
США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
Избранное
«Ол инклюзив» для мигрантов: новые власти Германии раздадут паспорта всем желающим из Африки и Азии
Группа «Бостонское чаепитие» предложила заниматься любовью, а не войной
Свободный полет feat. Майк Кремлин «Джими»
«Призывал только к покаянию»: пребывающий в запрете схиигумен Сергий (Романов) отмежевался от оппозиционных сил
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
Халява, приди: 4 безумные идеи Прибалтики разбогатеть назло России
«Конец Фильма» открыл новую эру, обнаружив Илью Муромца в каждом из нас
Чиж «50 лучших песен» (mp3-диск)
Вирус не пройдет: что ждет российских солдат на весеннем призыве
От горячего питания до упрощенного банкротства: что изменится с 1 сентября