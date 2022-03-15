Российские аптечные сети сообщили об ажиотажном спросе на лекарства

12:59 15.03.2022

В России зафиксирован ажиотажный спрос граждан на лекарственные препараты, из-за которого некоторые пациенты сталкиваются с их дефицитом в аптеках, сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

"Наши покупатели подвержены такому психологическому состоянию, они побежали в аптеки делать закупки. Стали закупать то количество препаратов, которое не покупали никогда. Не на день, не на два, не на курс лечения, а стали покупать впрок. Таких товарных запасов в логистической цепи, такое количество, оно не двигалось никогда. Мы закупаем эти лекарственные препараты у поставщиков. Поставщики тоже пополняли свои запасы, исходя из того, что спрос был отличный кратно от того, что было в конце февраля", - прводит ее слова "Интерфакс".

По ее словам, "получается следующее - сегодня пациенты вынуждены искать лекарственный препарат, отсутствие которого в аптеках связано, в первую очередь, с ажиотажным спросом".

При этом она подчеркнула, что ограничений, связанных с ввозом в Россию импортных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, в настоящее время нет.

Игнатьева также отметила, что курс валют и изменение механизмов логистики напрямую влияют на конечную стоимость лекарства, по которой пациент сможет его приобрести.