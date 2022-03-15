Российские аптечные сети сообщили об ажиотажном спросе на лекарства
В России зафиксирован ажиотажный спрос граждан на лекарственные препараты, из-за которого некоторые пациенты сталкиваются с их дефицитом в аптеках, сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.
"Наши покупатели подвержены такому психологическому состоянию, они побежали в аптеки делать закупки. Стали закупать то количество препаратов, которое не покупали никогда. Не на день, не на два, не на курс лечения, а стали покупать впрок. Таких товарных запасов в логистической цепи, такое количество, оно не двигалось никогда. Мы закупаем эти лекарственные препараты у поставщиков. Поставщики тоже пополняли свои запасы, исходя из того, что спрос был отличный кратно от того, что было в конце февраля", - прводит ее слова "Интерфакс".
По ее словам, "получается следующее - сегодня пациенты вынуждены искать лекарственный препарат, отсутствие которого в аптеках связано, в первую очередь, с ажиотажным спросом".
При этом она подчеркнула, что ограничений, связанных с ввозом в Россию импортных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, в настоящее время нет.
Игнатьева также отметила, что курс валют и изменение механизмов логистики напрямую влияют на конечную стоимость лекарства, по которой пациент сможет его приобрести.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы здоровый человек потому, что не знаете срока годности лекрств. В подавляющем большинстве он 5 лет.
Мешок картошки может оказаться дороже Мерседеса когда петух жареный клюнет.
Ничего нигде не пропало. И государство давно научились гасить ажиотажный спрос. Как показывает практика, толпа перестаёт паниковать через 3-5 дней при условии постоянного подвоза.
В моей деревне особо прибабахнутые бабки уже затарились и сахаром и растилкой. Три дня в магазины не успевали завозить, выручка выросла вдвое. Теперь уже все успокоились.
Я своей тоже говорил, что с коньяком перебои будут, надо бы запасы пополнить. Сказала, хрен тебе. Но шоколадок себе и внучке прикупила.
А делать то людям что сейчас? И сахар пропал,и лекарства. Почему государство не способно надавить на бизнес?! Заставьте их работать.не хотят? Вводите госуправление,сажайте руководителей. Делайте уже хоть что то!!!!!!!!
Посмейся пока есть такая возможность.