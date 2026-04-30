В России создали экспресс-тест на устойчивый стафилококк

В России разработали новый быстрый тест для выявления метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA). Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор, результат можно получить всего за 20–25 минут.

Над разработкой работали специалисты Центрального НИИ эпидемиологии. Они создали и зарегистрировали набор реагентов, основанный на методе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Технология позволяет оперативно обнаруживать как саму бактерию Staphylococcus aureus, так и гены, отвечающие за устойчивость к антибиотикам.

В ведомстве отмечают, что новый тест заметно быстрее стандартного ПЦР-анализа, который обычно занимает несколько часов. При этом его можно проводить на том же оборудовании, что уже используется в лабораториях, — это упрощает внедрение разработки в практику.

Быстрая диагностика позволит врачам точнее подбирать терапию и снижать риски распространения устойчивых к антибиотикам инфекций. В Роспотребнадзоре считают, что тест станет важным инструментом для усиления эпидемиологического контроля.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк — один из наиболее проблемных возбудителей в современной медицине. Он способен вызывать широкий спектр заболеваний — от кожных инфекций до тяжелых состояний, включая пневмонию, сепсис и инфекционно-токсический шок. Его устойчивость к ряду антибиотиков существенно осложняет лечение и повышает риски для пациентов.