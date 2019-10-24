Рената Литвинова окрестила продукцию Marvel «киношным фаст-фудом»

14:08

Режиссер и актриса Рената Литвинова выступила в поддержку режиссеров Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполу, подвергших остракизму проекты студии Marvel.

Рассуждения на эту тему Литвинова опубликовала в Инстаграме. Супергеройские блокбастеры она объявила «киношным фаст-фудом» и заявила, что в них нет «ничего для ума и сердца». «Для меня фильм — это искусство, это катарсис, это личная история, и первопричина — не деньги. Я за кино от Скорсезе, Копполы и Тодда Филлипса. Можно снимать фильмы с большим бюджетом, собирать кассу и при этом пытаться высказаться, рассказать свою личную версию мира», - заключила артистка.

При этом Литвинова оговорила, что не выступает против других картин. Актриса пояснила, что сама не смотрит кино от Marvel, так как ей жаль тратить время на их просмотр. При этом артистка похвалила в посте Филлипса, снявшего «Джокера» — ленту о персонаже из киновселенной DC.

Ранее Скорсезе сказал о фильмах студии Marvel: «Я такое не смотрю. Я пытался, понимаете? Но это просто не кино. Серьезно, единственное, с чем я могу их сравнить, — при том, как качественно они сделаны, как хорошо актеры играют при всех обстоятельствах, — это парки развлечений». Его поддержал Коппола.

