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В честность голосования по Конституции верят меньше половины россиян

20:31 20.06.2020

Только 42% россиян, планирующих участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, верят в достоверность результатов. Таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

25% опрошенных уверены, что доверять этим результатам заведомо нельзя. Еще 24% придерживаются мнения, что голосование не обойдется без подтасовок, но конечные результаты голосования все равно будут близки к объективным. Еще 8% затруднились ответить.

Таким образом, почти половина респондентов - 49% - уверены, что итоги голосования так или иначе будут подтасованы.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но затем было отложено из-за пандемии коронавируса. Позднее Владимир Путин объявил, что оно состоится 1 июля.

Темы: Конституция РФ, Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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21.06.2020, 04:24
Гость: МакСим

А тебя туда на цепи тащат?
Вас 2%.
За вас даже не все ваши родственники голосуют.
21.06.2020, 04:21
Гость: МакСим

А им на это Нас Рать.
Для них главное, что те 2% являются большинством.
21.06.2020, 04:20
Гость: МакСим

А ты забастовку объяви.
Все комментарии (27)
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