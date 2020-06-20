В честность голосования по Конституции верят меньше половины россиян

20:31

Только 42% россиян, планирующих участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, верят в достоверность результатов. Таковы данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

25% опрошенных уверены, что доверять этим результатам заведомо нельзя. Еще 24% придерживаются мнения, что голосование не обойдется без подтасовок, но конечные результаты голосования все равно будут близки к объективным. Еще 8% затруднились ответить.

Таким образом, почти половина респондентов - 49% - уверены, что итоги голосования так или иначе будут подтасованы.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но затем было отложено из-за пандемии коронавируса. Позднее Владимир Путин объявил, что оно состоится 1 июля.