Макро- и микроэлементы: что это такое и в чем нуждается наш организм

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Мы едим пищу ради макро- и микроэлементов, содержащихся в ней

Макроэлементы - это пищевые ингредиенты, которые обеспечивают нас энергией и строительными материалами. К ним относятся углеводы, жиры и белки. Из них углеводы и жиры являются наиболее важными источниками энергии.

Ваше тело обычно не использует белок в качестве основного источника энергии, если вы не испытываете длительный голод. Пока доступно достаточное количество углеводов, белок является небольшим источником энергии.

Микронутриенты являются элементами диеты, которые необходимы организму в меньших количествах. Они не дают энергию, но действуют как вспомогательные вещества в химических реакциях и необходимы для поддержания нашей жизни. Микронутриенты - это витамины и минералы, которые содержатся среди других во фруктах и овощах.

К сожалению, подавляющее большинство из нас едят продукты, богатые большим количеством макроэлементов и относительно низким содержанием микроэлементов. Чтобы восполнить дефицит, возникший из-за неадекватного выбора макро- и микроэлементов, на рынке появляется все больше и больше витаминов и минералов, цель которых - восполнить халатность в отношении питания. Единственный вопрос заключается в том, являются ли витамины, представленные в форме пищевых добавок, ценным заменителем витаминов и минералов, полученных из пищи?

Большинство витаминно-минеральных добавок содержат микроэлементы в синтетической форме. Они производятся в промышленных масштабах. На рынке также есть натуральные источники витаминов и минералов. Некоторые из более дорогих добавок на рынке изготавливаются из цельных пищевых продуктов в процессе удаления воды. Часто люди не доверяют вещам, которые производятся в лаборатории или на производстве. Человек усваивает витамины и минералы в синтетической форме так же легко, как и естественно.

Биологически активные добавки - это быстрый и простой способ получить выбранную дозу витаминов, но можно ли все ингредиенты, содержащиеся в пищевых продуктах, транспортировать в нашу систему в форме капсул? Ну нет. Фрукты и овощи являются богатым источником фитонутриентов. Многие продукты, содержащие фитонутриенты, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Продукты натурального растительного происхождения содержат более 25 000 питательных веществ, которых вы не найдете в пищевых добавках. Если вы хотите получить все свойства витаминов и минералов, лучше всего есть. Если вы этого не сделаете, вы не можете съесть большое их количество, например, из-за проблем с пищеварением или усвоения пищи, в таких ситуациях стоит обратиться к диетическим добавкам, чтобы не привести к недостаткам в организме.

На определенных этапах нашей жизни врачи и медицинские работники рекомендуют использовать дополнительные добавки. Помимо прочего, во время беременности необходимо использовать фолиевую кислоту. Вы также можете быть более уязвимыми к дефициту железа и омега-3 жирных кислот. Гораздо больший спрос и потребление витаминов и минералов также применяется. спортсмены и физически активные люди.

В случае пожилых людей, когда часто происходит ухудшение усвоения потребляемой пищи, также стоит употреблять дополнительные витамины и минералы. Чрезвычайно важно обеспечить дополнительный запас микро- и макроэлементов в том случае, если мы на диете и даже по этой причине мы потребляем гораздо меньшее количество пищи, находясь на так называемой дефицит энергии.

Синтетические витамины и минералы усваиваются нашим организмом так же легко, как витамины, полученные из пищи. В случае дефицита данного витамина стоит позаботиться о пищевых продуктах, которые помогут их дополнить и дополнительно помогут с добавками.

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